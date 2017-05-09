FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.05.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
ACR1 XETR US00435F3091 ACCOR SP.ADR NEW 1/5/O.N
UFG XETR ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20
CSX XETR CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04
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ACR1 XETR US00435F3091 ACCOR SP.ADR NEW 1/5/O.N
UFG XETR ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20
CSX XETR CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04