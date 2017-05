FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BSU XFRA US0556221044 BP PLC ADR/6 DL -,25

HSG XFRA HK0045000319 H.K. SHANGHAI HOT.

SFD1 XFRA DE000A1CSBR6 SOFTLINE AG O.N.

8GCA XFRA US37827X1000 GLENCORE PLC ADR 2 DL-,01

AIXE XFRA DE000A2E4085 AIXTRON SE NA O.N. NEUE