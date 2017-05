FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGT - Nach dem trotz anfänglicher Freude über den Wahlausgang in Frankreich ruhigen Wochenauftakt zeichnet sich auch am Dienstag kein frischer Schwung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt ganze 3 Punkte höher auf 12 697 Punkte.

USA: - SEITWÄRTS - Der Sieg des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich hat die US-Anleger zum Wochenauftakt kaum tangiert. Die Investoren hatten bereits nach der ersten Runde der Präsidentenwahl vor zwei Wochen damit gerechnet, dass sich Macron am Ende gegen seine rechtspopulistische Herausforderin Marine Le Pen durchsetzt. Aus Unternehmenssicht standen am Montag die Aktien von Apple im Anlegerfokus. Sie erklommen ein Rekordhoch und schafften als erstes Unternehmen weltweit einen Börsenwert von über 800 Milliarden US-Dollar.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Den asiatischen Börsen ist nach den jüngst mit Spannung erwarteten Großereignissen wie etwa der Wahl in Frankreich und der Rally des Vortages etwas die Puste ausgegangen. Die Märkte bräuchten neue gute Nachrichten, um die gegenwärtigen Hochs zu halten, meinte Ric Spooner, Chefanalyst von CMC Markets am Morgen. Während die ersten Anleger nun nach aufmerksam den nächsten Äußerungen von Mitgliedern der US-Notenbank Fed lauschen dürften, wird vor allem mit Blick auf die Spannungen zum Nachbarland Nordkorea auf den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in Südkorea geachtet. Dort wird wegen der Wahlen heute nicht gehandelt. In Japan wie auch auf dem chinesischen Festland notierten die Börsen leicht im Minus.

DAX 12.694,55 -0,18% XDAX 12.707,81 -0,93% EuroSTOXX 50 3.642,11 -0,46% Stoxx50 3.243,74 -0,03% DJIA 21.012,28 0,03% S&P 500 2.399,38 0,00% NASDAQ 100 5.659,07 0,23% Nikkei 225 19.869,11 -0,13% (6:58 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - KAUM BEWEGT - Am Dienstag dürften am Rentenmarkt vor allem die Außenhandelsdaten aus Deutschland im Fokus stehen. Daneben dürften Anleger vor allem den anstehenden Auftritten von US-Notenbankern Beachtung schenken. erwartet Dirk Gojny. Der Experte der National-Bank geht davon aus, dass der Bund-Future kaum verändert in den Tag gehen dürfte. Er erwartet eine Handelsspanne zwischen 159,75 und 161,25.

Bund-Future 160,47 0,06%

DEVISEN: - KAUM BEWEGT - Der Euro hat sich am Dienstagmorgen kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte im Vergleich zum Vortag minimal höher bei 1,0929 US-Dollar. Am Montag war der Euro nach dem deutlichen Wahlsieg des proeuropäischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron zunächst über die Marke von 1,10 US-Dollar geklettert, danach aber bis auf 1,0916 Dollar abgebröckelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0938 (Freitag: 1,0961) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9142 (0,9123) Euro gekostet.

(Alle Kurse 6:57 Uhr) Euro/USD 1,0931 0,06% USD/Yen 113,29 0,03% Euro/Yen 123,83 0,08%

ROHÖL - KAUM BEWEGT - Die Ölpreise haben sich am Dienstag zunächst kaum bewegt und weiter unter der Marke von 50 US-Dollar gelegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 49,40 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 46,47 Dollar.

