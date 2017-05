DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Energieunternehmen Uniper ist mit einem Gewinnzuwachs in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Konzernüberschuss stieg im ersten Quartal von 652 Millionen auf 733 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dabei profitierte der Konzern, der im vergangenen Jahr vom Energieversorger Eon abgespalten wurde, von einer höheren Bewertung seiner Finanzinstrumente. Mit diesen sichert Uniper seine langfristigen Strom- und Gaspositionen im Handelsgeschäft ab.

Operativ verdiente Uniper hingegen weniger, was allerdings auch an positiven Sondereffekten im Vorjahr lag, wie etwa angepasste Lieferkonditionen für Gasbezugsverträge. So sank das bereinigte Ebit um 41 Prozent auf 514 Millionen Euro, was jedoch leicht über den Erwartungen der Analysten lag. Ohne diese Effekte hätte Uniper ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau verzeichnet, erklärte das Unternehmen. Der Umsatz verbesserte sich um 13,7 Prozent auf rund 22,3 Milliarden Euro.

Die Ergebnisprognose bestätigte Uniper. Das Ebit soll in einer Bandbreite von 0,9 bis 1,2 Milliarden Euro liegen. Zudem strebt das Management eine Dividendenerhöhung von 15 Prozent an./nas/stb

ISIN DE000ENAG999 DE000UNSE018

AXC0055 2017-05-09/07:35