Der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) hat sich skeptisch über eine mögliche Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen in Schleswig-Holstein geäußert. "Die Differenzen mit der CDU sind in zentralen Fragen groß", sagte Trittin der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).

"Die CDU hat von Energiewende bis zur Einwanderungspolitik rote Linien gezogen, die sie nur schwer wieder räumen kann", sagte Trittin. "Am Ende kommt es für uns darauf an, wo wir am meisten klare grüne Politik durchsetzen können. Deshalb haben die Küsten-Grünen die Ampel als wahrscheinlicher bezeichnet", sagte der frühere Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat.