Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen kommen viele Indizes am Dienstag nach der Macron-Rally wieder etwas zurück. Nach schwachen Einzelhandelsdaten zählt vor allem die Börse in Sydney zu den Verlierern. In Tokio begründen Händler die moderaten Verluste mit dem Hinweis auf eine Überreaktion am Vortag, als der japanische Leitindex nach der vorangegangenen Feiertagspause über 2 Prozent fester geschlossen hatte. "Das ist der Grund, warum es heute ruhiger zugeht", sagt Chefmarktstratege Takashi Hiroki von Monex Securities. In Südkorea, wo der Markt ähnlich hohe Aufschläge verbucht und auf Rekordhoch geschlossen hatte, ruht der Börsenhandel wegen der Präsidentschaftswahl.

Im späten Handel gibt der Nikkei-225 um 0,2 Prozent auf 19.863 Punkte nach, der S&P/ASX-200 in Sydney verliert 0,6 Prozent und in Schanghai stagniert der Composite. Die Sorgen vor schärferen Regulierungsregeln im Finanzsektor drückten weiter auf die Stimmung und ließen keine Erholung zu, heißt es im Handel. Das auf Startups und Nebenwerte fokusssierte Börsensegment ChiNext fällt sogar auf ein 20-Monatstief.

Schwache Daten in Australien

In Australien charakterisieren die Analysten von Westpac die Einzelhandelsdaten als überraschend schwach. Allerdings sollte nicht zuviel in die Daten hineininterpretiert werden, heißt es mit Verweis auf die Folgen von Wirbelsturm "Debbie". Dieser habe das Ausgabeverhalten der Konsumenten massiv beeinflusst und die Ausgaben gedrückt.

Im Bundesstaat Queensland, wo "Debbie" besonders heftig wütete, sanken die Einzelhandelsumsätze sogar deutlich, während sie in ganz Australien leicht zurückgingen. Volkswirte hatten allerdings auf einen Anstieg gesetzt. Die RBC-Analysten senkten ihre Wachstumsprognosen in Reaktion auf die schwachen Daten. Letztmalig waren in Australien vor sieben Jahren in zwei aufeinander folgenden Monaten die Einzelhandelsumsätze gesunken.

Am Devisenmarkt ist der Austral-Dollar nach den Daten unter Druck geraten und fällt von 0,7395 US-Dollar auf 0,7353 zurück. Das ist das niedrigste Niveau seit Januar.

Während der US-Dollar zum Yen zulegt auf den inzwischen bereits wieder höchsten Stand seit Mitte März, hat die chinesische Zentralbank den Yuan den zweiten Tag in Folge niedriger gefixt. Der staatliche Mittelkurs ist der tiefste seit April.

Bankenwerte im Fokus

In China geben Aktien von Unternehmen mit Bezug zur Infrastruktur auf breiter Front nach. Das Thema Sonderwirtschaftszone Xiongan verliere an der Börse an Bedeutung, heißt es im Handel. In Australien präsentiert sich der bereits in der Vorwoche über weite Strecken schwache Bankensektor erneut mit Verlusten, in Singapur dagegen fest. Die Geschäftszahlen der Commonwealth Bank of Australia werden als "nicht sonderlich beeindruckend" bezeichnet. Die Bank selbst offenbarte Sorgen über die Margenentwicklung. Der Kurs büßt wie der des Wettbewerbers Westpac rund 2,5 Prozent ein. Australia and New Zealand Banking sowie National Australia Bank ermäßigen sich um jeweils 2 Prozent. Die UBS hat Westpac zudem abgestuft. In Singapur profitiert der Sektor dagegen von positiven Geschäftsausweisen. OCBC steigen nach Geschäftszahlen über Markterwartung um 1,1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.838,40 -0,55% +2,44% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.859,92 -0,18% +3,90% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.077,67 -0,03% -0,84% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.664,03 +0,35% +11,35% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.244,03 +0,22% +12,61% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.766,12 -0,11% +7,58% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,0932 +0,1% 1,0922 1,0965 +3,9% EUR/JPY 123,87 +0,1% 123,71 123,55 +0,8% EUR/GBP 0,8440 -0,0% 0,8440 0,8452 -1,0% GBP/USD 1,2952 +0,1% 1,2940 1,2975 +5,0% USD/JPY 113,31 +0,0% 113,27 112,65 -3,1% USD/KRW 1135,65 +0,2% 1133,66 1132,07 -5,9% USD/CNY 6,9068 +0,0% 6,9045 6,9037 -0,6% USD/CNH 6,9108 +0,0% 6,9096 6,9041 -0,9% USD/HKD 7,7844 -0,0% 7,7846 7,7848 +0,4% AUD/USD 0,7356 -0,4% 0,7384 0,7404 +1,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,84 46,84 0% 0,00 -17,5% Brent/ICE 49,36 49,34 +0,0% 0,02 -15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,51 1.226,30 +0,1% +1,21 +6,6% Silber (Spot) 16,29 16,23 +0,4% +0,06 +2,3% Platin (Spot) 916,60 919,00 -0,3% -2,40 +1,4% Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,1% +0,00 -1,0% ===

