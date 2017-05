London - China will einem Pressebericht zufolge den weltgrössten Chemiekonzern schaffen. Der Staatskonzern ChemChina soll nach der abgeschlossenen Übernahme des Agrochemiekonzerns Syngenta mit Sinochem zusammengeschlossen werden, wie die "Financial Times" ("FT"/Dienstagausgabe) unter Berufung auf mehrere führende Investmentbanker in Asien berichtet. Dadurch würde ein Riesenkonzern mit einem jährlichen Umsatz von 100 Mrd USD geschaffen.

Der mögliche Zusammenschluss sei politisch gewollt, hiess es in dem Bericht. Dadurch wolle die chinesische Regierung unter anderem sicherstellen, dass sich ChemChina nicht an dem 43 Mrd USD teuren Kauf von Syngenta verschluckt und sich diesen dauerhaft leisten kann. Die Übernahme ...

