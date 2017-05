LONDON (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Dialog Semiconductor will Zweifel an künftigen Umsatzchancen mit optimistischen Aussagen für das laufende Jahr ausräumen. Der Umsatz dürfte in diesem Geschäftsjahr "stark" wachsen und nicht mehr nur "ordentlich", teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Dienstag in London mit. Zuversicht verleiht dem Konzern ein unerwartet kräftiger Umsatzsprung im ersten Quartal, der die Erlöse im Vorjahresvergleich um 12 Prozent auf 271 Millionen Dollar trieb. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger gerechnet. Im April hatten Berichte die Aktie stark belastet, wonach Großkunde Apple künftig auf eigene Chipentwicklungen setzen und dafür Dialog-Chips aus dem Programm werfen könnte.

Der Gewinn sackte in den ersten drei Monaten um 84 Prozent auf 23,1 Millionen Euro ab. Das lag aber daran, dass das Unternehmen vor einem Jahr eine Ausgleichszahlung für die geplatzte Übernahme des US-Anbieters Atmel verbucht hatte. Nach wie vor lief das Geschäft mit Chips für das Strommanagement von Smartphones und Tablets rund. Um die Sonderzahlung im Vorjahr bereinigt kletterten die Ergebnisse deutlich. Im laufenden zweiten Quartal soll der Umsatz zwischen 235 und 265 Millionen Euro liegen. Den Großteil des Jahresgeschäfts will Dialog erneut in der zweiten Jahreshälfte einfahren - dann kommen meist neue Smartphone-Modelle auf den Markt. Dialog erzielt nach Analystenschätzungen rund drei Viertel seiner Erlöse mit dem US-Elektronikriesen Apple./men/stb

ISIN GB0059822006

AXC0064 2017-05-09/07:58