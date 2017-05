Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Energiekonzern Eon ist im ersten Quartal hinter den Erwartungen geblieben. Die Essener büßten zwischen Januar und März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beim Umsatz und Gewinn noch stärker ein als am Markt erwartete wurde. Der bereinigte Überschuss sank auf 525 Millionen Euro von 658 Millionen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Analysten hatten im Konsens immerhin 531 Millionen erwartet.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) gab um 34 Prozent auf 1,038 Milliarden Euro nach. Entgegen den Prognosen nahm der Versorger auch weniger Geld ein. Der Umsatz fiel um 7 Prozent auf knapp 10,5 Milliarden Euro. Die wichtigsten Ursachen für den getrübten Jahresbeginn waren missliche Wetterverhältnisse, die die Windräder des Konzerns weniger stark drehen ließen. Außerdem war das Kernkraftwerk Brokdorf wegen einer Revision länger vom Netz als geplant. Wegen Wechselkurseffekten lieferte die das Geschäft in Großbritannien weniger Geld an die Kasse in Deutschland ab.

Trotz der enttäuschenden Zahlen bestätigte Finanzvorstand Marc Spieker die Ziele für das Gesamtjahr. "Nach dem Abschluss des ersten Quartals sind wir im Zielkorridor unserer Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2017", erklärte Spieker. Die Negativeffekte im ersten Quartal würden über das Jahr vollständig ausgeglichen.

Eon prognostiziert für 2017 bislang einen Anstieg des bereinigten Überschusses auf 1,2 bis 1,45 Milliarden Euro. Operativ will der Stromerzeuger zwischen 2,8 und 3,1 Milliarden Euro verdienen. Wie die Konkurrenten auch lockt Eon mit steigenden Dividenden in den kommenden Jahren.

Mit dem Geld aus der Kapitalerhöhung ist es CFO Spieker gelungen, die Verschuldung abzubauen. Die Verbindlichkeiten sanken von 26,3 Milliarden Euro zum Jahresende 2016 auf 24,7 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals.

