MÜNCHEN und PALO ALTO, KALIFORNIEN -- (Marketwired) -- 05/09/17 -- Yubico, der führende Hersteller von einfachen und offenen Online-Identitätssicherheitslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen an der European Identity & Cloud Conference 2017 (EIC) teilnehmen wird, die vom 9. bis zum 12. Mai in München stattfindet. Auf der EIC wird Yubico an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, neue Funktionalitäten des YubiKeys vorstellen und die FIDO Universal 2nd Factor (U2F) Authentifizierung am Stand G04 demonstrieren.

Der YubiKey sichert mittels One-Touch-Feature eine Reihe von Verbraucher- und Unternehmensanwendungen ab. Ein einziger YubiKey kann die Authentifizierung von U2F-unterstützten Diensten (Facebook, Google, Dropbox, GitHub, Salesforce usw.), Kennwort-Managern (LastPass, Dashlane usw.), Windows-Anmeldungen wie Windows Hello, Remote-Zugriff, IAM, VPN und noch vieles mehr durchführen. Der YubiKey funktioniert mit Microsoft Windows, Mac, Linux und anderen bekannten Browsern, ohne dass zusätzliche Software oder Treiber benötigt werden.

Der vor Kurzem eingeführte YubiKey 4C ist weltweit der erste Multi-Protokoll USB-C Authentifizierungs-Stick. Der YubiKey 4C hat die gleiche erprobte Firmware und Funktionalität wie der YubiKey 4. Die YubiKey 4-Serie, bestehend aus dem originalen YubiKey 4, dem YubiKey 4 Nano und YubiKey 4C, unterstützt sowohl FIDO U2F, Yubico OTP, OATH, OpenPGP (bis zu RSA 4096) als auch PIV-Smartcard (bis zu RSA 2048 und zu ECC P384). Dieses neue Format wurde für Laptops konzipiert, die nur mit USB-C-Ports ausgestattet sind.

Diskussionsrunde

Yubicos Sales-Vizepräsident für Zentraleuropa, Christian Reuter, wird gemeinsam mit Vertretern von Microsoft, OpenID Foundation, Atos Cybersecurity and KeyIdentity am Mittwoch, dem 10. Mai, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr an der Diskussionsrunde Killing the Password Once Again: Will the strong authentication providers finally succeed? teilnehmen. In dieser Runde wird Folgendes erörtert werden: Kennwörter als eine schwache Form der Authentifizierung, die gegenwärtigen Gegebenheiten in der Branchen- und Lösungswelt und die Frage, ob wir uns dem Aus von Kennwörtern nähern.

Um weitere Auskünfte und Informationen über YubiKeys und FIDO U2F zu erhalten, besuchen Sie bitte www.yubico.com.

Über Yubico

Yubico setzt einen neuen Weltstandard für eine einfache und sichere Anmeldung und das Verhindern eines unbefugten Zugriffs auf Computer, Server und Internetkonten.

Durch die Unterstützung mehrfacher Authentifizierungs- und Verschlüsselungsprotokolle sichern YubiKeys den Zugang zu Benutzerkonten der weltweit führenden Unternehmen mit nur einer einfachen Berührung und ohne dass ein Treiber oder eine Kundensoftware benötigt wird. Yubico trägt maßgebend zum offenen Authentifizierungsstandard von FIDO Universal 2nd Factor bei und seine Technologie wird in über 160 Ländern bevorzugt angewendet und sehr geschätzt.

Yubico ist ein Privatunternehmen mit Büros in Palo Alto (Kalifornien), Seattle (Washington) und Stockholm (Schweden) und wurde im Jahre 2007 gegründet.





