FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Russland findet wegen des Tags des Sieges kein Börsenhandel statt. Die Börse in Seoul bleibt wegen der südkoreanischen Präsidentschaftswahl geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im März gesunken sein. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass die Produktion gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent zurückgegangen ist, nachdem sie in den beiden Vormonaten um je 2,2 Prozent zugelegt hatte. Bisher ergibt sich im Vorquartalsvergleich ein Zuwachs von 1,8 Prozent, verglichen mit einem Zuwachs von nur 0,1 Prozent im vierten Quartal. Die BayernLB ist mit einer Produktionsprognose von 0,4 Prozent deutlich optimistischer als der Durchschnitt der Analysten. Sie begründet das mit den sehr optimistischen Ergebnissen der Unternehmensbefragungen der vergangenen Monate. Uwe Dürkop von der Berliner Sparkasse prognostiziert dagegen einen Produktionsrückgang von 1,0 Prozent. Er weist darauf hin, dass der Produktionsanstieg im Februar zu zwei Dritteln von der Bauwirtschaft getragen gewesen sei und dass sich eine Wiederholung eines solchen Zuwachses (13,6 Prozent) schon aus Kapazitätsgründen nicht wiederholen lasse.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MUNICH RE

Nachfolgend die Konsensschätzungen von Analysten zum ersten Quartal 2017 (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Bruttoprämien 12.448 -1% 5 12.511 Anlageergebnis 1.762 +12% 6 1.572 Operatives Ergebnis 1.017 +40% 5 726 Ergebnis nach Steuern 640 +47% 6 436 Ergebnis je Aktie 3,88 +46% 7 2,65 Schaden-Kosten-Quote Rückversicherung 94,1 -- 2 88,4

K+S

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 1.135 +4% 5 1.096 EBIT I 116 -47% 4 218 Ergebnis nach Steuern - bereinigt 96 -35% 4 148 Ergebnis je Aktie - bereinigt 0,46 -40% 5 0,77

SYMRISE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 769 +5% 14 732 EBITDA 165 +7% 13 154 EBIT 114 +5% 12 108 Ergebnis nach Steuern 71 +7% 13 66 Ergebnis je Aktie 0,55 +8% 13 0,51

ZALANDO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 983 +23% 8 796 EBIT bereinigt 23 +14% 6 20 EBIT 17 +4% 5 16 Ergebnis nach Steuern 15 +226% 4 5 Ergebnis je Aktie 0,08 +300% 5 0,02

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

PROG PROG PROG 1Q17 ggVj Zahl 1Q16 Umsatz 246 +2% 6 241 EBIT 25 -84% 4 151 Ergebnis nach Steuern/Dritten 17 -88% 4 143 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,23 -88% 5 1,89 EBIT - underlying 35 +17% 6 30 Ergebnis nach Steuern/Dritten - underlying 26 +20% 4 22 Ergebnis je Aktie unverwäss. - underlying 0,35 +21% 6 0,29

Weitere Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q, Duisburg

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf

07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Düsseldorf

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q, Würzburg

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q, Dettingen

07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Köln

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt

08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hannover

10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV, München

10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV, Bremen

10:00 DE/Aixtron SE, HV, Aachen

10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV, Karlsruhe

10:00 DE/Siltronic AG, HV, München

10:00 DE/Rheinmetall AG, HV, Berlin

12:00 DE/Alstria Office Reit-AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q

17:35 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q, Paris

17:45 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Augsburg

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q, New York

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,2% gg Vm 08:00 Handels- und Leistungsbilanz März Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +20,9 Mrd Euro zuvor: +21,0 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +26,5 Mrd Euro zuvor: +20,4 Mrd Euro

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2022 im Volumen von 2 bis 3 Mrd EUR 11:00 AT/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2027 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2047 im Gesamtvolumen von 1,1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Bundesanleihen mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 500 Mio EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 19.889,32 -0,03% Schanghai-Comp. 3.074,34 -0,14% DAX 12.694,55 -0,18% DAX-Future 12.715,00 -0,93% XDAX 12.707,81 -0,93% MDAX 25.101,37 -0,25% TecDAX 2.134,54 +0,24% EuroStoxx50 3.642,11 -0,46% Stoxx50 3.243,74 -0,03% Dow-Jones 21.012,28 +0,03% S&P-500-Index 2.399,38 +0,00% Nasdaq-Comp. 6.102,66 +0,03% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,45 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden am Dienstag mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. Nach der Wahl in Frankreich fehlt zunächst der Katalysator für den breiten Markt. Daher dürfte nun die Berichtssaison in Europa verstärkt in den Fokus der Investoren rücken und vor allem Einzelwerte bewegen. Allgemein ist die Berichtssaison zu den ersten drei Monaten des Jahres bislang überzeugend ausgefallen, die Ausblicke der Unternehmen machen zudem Mut für die kommenden Monate.

Rückblick: Knapp behauptet - Nach der Wahl Emmanuel Macrons zum neuen französischen Präsidenten kam es zu Gewinnmitnahmen, vor allem in Paris. Der CAC-40-Index schloss 0,9 Prozent schwächer, nachdem er in den vergangenen drei Wochen um 9 Prozent gestiegen war. Bankenaktien, die in den vergangenen Tagen in der Erwartung eines Wahlsiegs des Pro-Europäers Macron stark gestiegen waren, verloren im Schnitt 0,9 Prozent. BNP Paribas und Societe Generale verloren 1,5 bzw. 2 Prozent. An den Rohstoffbörsen setzten sich die Preisverluste bei Eisenerz und den Industriemetallen Kupfer und Aluminium fort, auch nachdem neue Außenhandelsdaten aus China die Erwartungen verfehlt hatten. Das belastete erneut auch den Sektor der Rohstoffproduzenten, der um 1,3 Prozent nachgab. Thyssenkrupp verloren 1,5 Prozent, Salzgitter 0,8 Prozent und der Kurs des Kupferverarbeiters Aurubis 2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - DAX, MDAX und SDAX markierten im frühen Handel neue Rekordstände, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. QSC schnellten um fast 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal eine deutlich höhere Gewinnmarge erzielt als Händler erwartet hatten. Hamburger Hafen legten um 5,6 Prozent zu. Nach dem ersten Quartal rechnet der Hafenbetreiber für dieses Jahr mit einem deutlich steigenden Container-Umschlag. Für Borussia Dortmund sind die Chancen auf eine direkte Qualifikation für die Champions League mit dem 2:1 Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende stark gestiegen. Das ließ die BVB-Aktie um 2,7 Prozent und somit erstmals seit 15 Jahren wieder über die Marke von 6 Euro steigen.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) +0,1% auf 12.708 Punkte

Impulse seien Mangelware gewesen, hieß es bei Lang & Schwarz. Kaum eine Reaktion zeigten Alstria Office auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen, die sich im Rahmen der Konsnesschätzungen bewegten.

USA / WALL STREET

