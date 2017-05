In der vergangenen Woche setzte sich in den Ölpreisen eine dynamische Abwärtsbewegung durch. Ausgehend von einer relevanten Unterstützungszone setzte jedoch eine kräftige Gegenbewegung ein. Die Notierungen für Brent und WTI waren kurzfristig überverkauft. Mit Ausbruch jedoch aus einem Dreieck im WTI auch per Weekly-Close sowie drei schwarzen Wochenkerzen in Folge besteht nun nach einer Pause ...

Den vollständigen Artikel lesen ...