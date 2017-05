IRW-PRESS: Ascendant Resources Inc.: Ascendant Resources fördert 1.960 Tonnen pro Tag im April und vereinbart neues Tarifabkommen

ASCENDANT RESOURCES FÖRDERT 1.960 TONNEN PRO TAG IM APRIL UND VEREINBART NEUES TARIFABKOMMEN

El MOCHITO, HONDURAS - Ascendant Resources Inc. (TSX-V: ASND) (Ascendant oder das Unternehmen) 8. Mai 2017 freut sich, bekannt zu geben, dass im April 52.912 Tonnen Erz aus der Mine El Mochito des Unternehmens in Honduras gefördert wurden. Bei 27 Betriebstagen im April entspricht dies einer durchschnittlichen Förderleistung von 1.960 Tonnen pro Tag, eine Verbesserung gegenüber 1.733 Tonnen pro Tag im März. In einer Pressemeldung vom 18. April gab das Unternehmen das Produktionsziel für das zweite Quartal 2017 im Umfang von 160.950 Tonnen Erz (ein Tagesdurchschnitt von 1.850 Tonnen bei 87 Betriebstagen) bekannt.

Ascendant freut sich ebenfalls sehr, zu berichten, dass mit der Gewerkschaftsführung ein neues Tarifabkommen (Collective Bargaining Agreement: CBA) zur Zufriedenheit aller Beteiligten vereinbart wurde und vom honduranischen Arbeitsministerium ratifiziert wurde. Das Abkommen bringt die Interessen der Arbeitnehmer und des Unternehmens in Einklang und ist für drei Jahre gültig. Der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen ohne weitere Arbeitsunterbrechungen ist Ausdruck einer Besserung der Arbeitgeber/Arbeitnehmerbeziehungen seit dem Erwerb der Mine El Mochito in Honduras durch das Unternehmen im Dezember 2016.

President und CEO Chris Buncic sagte dazu: Der April war ein starker Monat für das Unternehmen. Wir konzentrierten uns weiterhin auf die Pläne zur Sanierung und Optimierung des Betriebs in der Mine El Mochito. Wir konnten wieder eine starke Beziehung zur Belegschaft aufbauen, die zuvor gelitten hatte, und erwarten, dass wir in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten weitere Verbesserungen erzielen werden. Wir bemühen uns darum, eine nachhaltige Förderleistung von 2.200 Tonnen pro Tag zu übertreffen.

Über Ascendant Resources Ascendant Resources Inc. ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seinen Hauptbetrieb, die aktive Zink-, Silber- und Bleimine El Mochito im westzentralen Bereich von Honduras gerichtet ist. Die Mine ist zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens. El Mochito ist seit 1948 nahezu ununterbrochen in Betrieb. Auf breiterer Basis bewertet das Unternehmen laufend produzierende oder sich in einem fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Mineralressourcenakquisitionsgelegenheiten in Nord-, Süd- und Zentralamerika. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel ASND gehandelt. Nähere Informationen zu Ascendant Resources erhalten Sie auf unserer Website unter www.ascendantresources.com.

