Jean-Claude Juncker und Theresa May trafen sich zum Dinner - das unversöhnlich endete. Im Anschluss wurden Details des Brexit-Gesprächs bekannt. Bei einer Handelsblatt-Veranstaltung bedauert Juncker die Indiskretionen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Weitergabe von Details an die Medien aus einem Abendessen mit der britischen Premierministerin Theresa May bedauert. "Unabhängig von der Zuordnung der Teilnehmer an diesem Abendessen (...), ist die Tatsache, dass aus diesem Gespräch berichtet wurde, ein schwerwiegender Fehler", sagte Juncker am Montagabend in einem Gespräch mit Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart in Bonn. Auf die Frage, ob er an diesem Fehler beteiligt gewesen sei, antwortete Juncker: "Ich bin in Sachen Selbstkritik sehr begabt, aber diese möchte ...

