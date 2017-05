IRW-PRESS: Rainy Mountain Royalty Corp.: Rainy Mountain unterzeichnet mit der Mattagami First Nation eine Absichtserklärung hinsichtlich des Konzessionsgebiets Brunswick in Ontario

Rainy Mountain unterzeichnet mit der Mattagami First Nation eine Absichtserklärung hinsichtlich des Konzessionsgebiets Brunswick in Ontario

West Vancouver, British Columbia - 8. Mai 2017 - Rainy Mountain Royalty Corp. (das Unternehmen oder Rainy Mountain) freut sich sehr, bekannt zu geben, dass es mit der Mattagami First Nation (die Mattagami) eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding; MOU) in Verbindung mit der vom Unternehmen in Option gehaltenen Goldexplorationskonzession (das Konzessionsgebiet Brunswick) in der Region Timmins in Ontario unterzeichnet hat.

Die MOU ist Ausdruck des Wunsches nach einer Zusammenarbeit zwischen der Mattagami First Nation und Rainy Mountain, um eine langfristige, für beide Seiten nutzbringende, partnerschaftliche und respektvolle Beziehung zum Wohle der Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Wirtschaft zu schaffen. Rainy Mountain hat sich im Einklang mit der MOU verpflichtet, der Mattagami bestimmte Leistungen sowie Beschäftigungs- und Dienstmöglichkeiten anzubieten. Im Gegenzug hat sich die Mattagami First Nation verpflichtet, die Exploration des Konzessionsgebiets Brunswick durch das Unternehmen zu unterstützen. Die MOU bezieht sich auf die Explorationsphase des unternehmenseigenen Projekts im Konzessionsgebiet Brunswick und gibt außerdem einen Rahmen für eine Zusammenarbeit hinsichtlich der Vermeidung und Begrenzung von Umweltbelastungen, die sich aus den Explorationsarbeiten ergeben könnten, und der Sanierung und dem Umgang mit solchen möglichen Auswirkungen vor.

Chief Chad Boissoneau der Mattagami First Nation erklärte: Die Mattagami First Nation ist stolz darauf, dass wir effektiv mit der Industrie zusammenarbeiten, um unseren Vertrags- und traditionellen Rechten Geltung zu verschaffen und gleichzeitig Möglichkeiten zur gesellschaftlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Beteiligung zu schaffen. Die Unterzeichnung der MOU mit Rainy Mountain für das Konzessionsgebiet Brunswick stellt den Anfang einer progressiven Beziehung dar. Die MOU verdeutlicht das Bestreben unserer First Nation, gemeinsam mit Mineralexplorationsunternehmen zu arbeiten, die ihre gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortungen ernst nehmen und unsere Ländereien und Rechte respektieren. Ich möchte das Bemühen von Walter Naveau, dem ehemaligen Chief der Mattagami First Nation, und unserem Lands and Resources Department bei diesem Prozess anerkennen und ihnen dafür Dank aussprechen.

Douglas Mason, Chief Executive Officer von Rainy Mountain Royalty Corp., sagte dazu: Das Unternehmen freut sich sehr über den Abschluss solch einer positiven MOU mit der Mattagami First Nation. Wir sind der Ansicht, dass sich aus dieser Vereinbarung wirtschaftliche Möglichkeiten für die Region ergeben werden. Die MOU stellt zudem sicher, dass das Konzessionsgebiet Brunswick des Unternehmens derart erkundet wird, dass das traditionalle Gebiet der Mattagami und ihre Ureinwohner- und Vertragsrechte (Aboriginal and Treaty Rights) respektiert werden.

