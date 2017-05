Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Die Börse in Seoul bleibt wegen der südkoreanischen Präsidentschaftswahl geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) hat am Dienstag angekündigt, "schnell" zu handeln, um Anreizmaßnahmen auszuweiten, falls die Inflation an Zugkraft verliert. Derzeit seien allerdings keine weiteren Schritte nötig. "Wir sind bei unserem Zeitplan zur Erfüllung unseres 2-Prozent-Preisstabilitätsziel zurückgefallen und aus dieser Perspektive möchte ich den Preiskonditionen große Aufmerksamkeit schenken ... und wenn nötig schnell handeln", sagte Kuroda im Parlament. Kuroda antwortete damit auf die Frage eines Abgeordneten, ob Japan hartnäckig schwache Inflation eine verstärkte geldpolitische Lockerung notwendig mache. Es sind neue Töne: In den vergangenen Monaten wurde Kuroda von Politikern und Journalisten eher nach der Notwendigkeit für Zinserhöhungen als -senkungen gefragt. Die Notenbankverteter seien "zurzeit" der Ansicht, dass die Inflation um den März 2019 herum 2 Prozent erreichen werde, wenn sie "die derzeit starke geldpolitische Lockerung fortsetzen". Die Preise hätten die Dynamik beibehalten, die nötig sei, um dieses Ziel zu erreichen, fügte der Notenbankgouverneur hinzu und verwies auf die sich verbessernde japanische Wirtschaft und den angespannten Arbeitsmarkt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

22:20 News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 19.871,82 -0,12% Hang-Seng-Index 24.679,48 +0,41% Kospi Feiertag Schanghai-Composite 3.069,12 -0,31% S&P/ASX-200 5.837,40 -0,57%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den ostasiatischen Börsen kommen viele Indizes nach der Macron-Rally des Vortages wieder etwas zurück. Nach schwachen Einzelhandelsdaten zählt vor allem die Börse in Sydney zu den Verlierern. Die RBC-Analysten senkten ihre Wachstumsprognosen in Reaktion auf die schwachen Daten. Letztmalig waren in Australien vor sieben Jahren in zwei aufeinander folgenden Monaten die Einzelhandelsumsätze gesunken. In Tokio begründen Händler die moderaten Verluste mit dem Hinweis auf eine Überreaktion am Vortag, als der japanische Leitindex nach der vorangegangenen Feiertagspause über 2 Prozent fester geschlossen hatte. Die Sorgen vor schärferen Regulierungsregeln im Finanzsektor drückten in China weiter auf die Stimmung und ließen keine Erholung zu, heißt es. Das auf Startups und Nebenwerte fokusssierte Börsensegment ChiNext fällt sogar auf ein 20-Monatstief. Am Devisenmarkt ist der Austral-Dollar nach den Daten unter Druck geraten und fällt auf das niedrigste Niveau seit Januar. Während der US-Dollar zum Yen zulegt auf den inzwischen bereits wieder höchsten Stand seit Mitte März, hat die chinesische Zentralbank den Yuan den zweiten Tag in Folge niedriger gefixt. Der staatliche Mittelkurs ist der tiefste seit April. In China geben Aktien von Unternehmen mit Bezug zur Infrastruktur auf breiter Front nach. Das Thema Sonderwirtschaftszone Xiongan verliere an der Börse an Bedeutung, heißt es. In Australien präsentiert sich der bereits in der Vorwoche über weite Strecken schwache Bankensektor erneut mit Verlusten, in Singapur dagegen fest. Die Geschäftszahlen der Commonwealth Bank of Australia werden als "nicht sonderlich beeindruckend" bezeichnet. Der Kurs büßt rund 2,5 Prozent ein. OCBC steigen nach Geschäftszahlen über Markterwartung in Singapur um 1,1 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Hertz brachen um 17,3 Prozent ein. Der Quartalsverlust in der abgelaufenen Periode hatte sich deutlich ausgeweitet. Auch die Erlöse zeigten eine rückläufige Tendenz - ein Trend, der nun schon das neunte Quartal in Folge zu beobachten war. Letztlich verfehlte Hertz die ohnehin nicht besonders ambitionierten Markterwartungen. International Flavors & Fragrances gaben nach Geschäftsausweis um 1 Prozent nach. Der Hersteller bekannter Parfümmarken verfehlte die Marktprognose gewinnseitig knapp. Marriott's zeigten dagegen mit einem Aufschlag von 4,9 Prozent eine positive Marktreaktion auf den Ausweis von Erstquartalszahlen. Die Hotelkette verdiente mehr als Analysten ihr hatten. Erstmals in zwei Jahren wies EOG mal wieder einen Gewinn aus. Der Schieferölproduzent kam offenbar mit den niedrigen Ölpreisen zurecht. Allerdings sind diese gegenüber dem ersten Quartal schon wieder gesunken.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.012,28 0,03 5,34 6,32 S&P-500 2.399,38 0,00 0,09 7,17 Nasdaq-Comp. 6.102,66 0,03 1,90 13,37 Nasdaq-100 5.659,07 0,23 12,97 16,36 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 0,84 Mrd 0,83 Mrd Gewinner 1.352 2.151 Verlierer 1.626 822 Unverändert 109 130

Kaum Verändert - Wenig Bewegung hat die Wall Street nach dem Ergebnis der Stichwahl um die Präsidentschaft in Frankreich am Montag gezeigt. Am Sonntag hatte sich, wie vom Markt schon erwartet, der Pro-Europäer Emmanuel Macron gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen deutlich durchgesetzt. Doch nun richtet sich der Fokus der Anleger auf die Umsetzbarkeit der von Macron angekündigten Reformen. Ob Macron auch eine Regierungsmehrheit bekommt, wird sich erst bei der Parlamentswahl im Juni entscheiden. Die Apple-Aktie hat ein erneutes Rekordhoch bei 153,70 Dollar markiert. Zudem hat die Marktkapitalisierung erstmals die Marke von 800 Milliarden Dollar überschritten. Hintergrund für den Kursanstieg war ein Medienbericht aus China, wonach das neue iPhone wie geplant ausgeliefert werden kann. Zuletzt hatten Analysten eine verspätete Markteinführung ins Spiel gebracht. Daneben hatte Berkshire Hathaway, das Investmentvehikel von Investor Warren Buffett, mitgeteilt, dass die Apple-Beteiligung im ersten Quartal mehr als verdoppelt wurde. Die Aktie gewann 2,7 Prozent auf 153 Dollar.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,38 3,0 2,35 -6,4 30 Jahre 3,02 3,1 2,99 -5,1

Am Anleihemarkt gaben die Notierungen leicht nach. Im Gegenzug erhöhte sich die Rendite zehnjähriger Titel um 3 Basispunkte auf 2,38 Prozent. Insgesamt habe im Vorfeld der im weiteren Wochenverlauf anstehenden US-Daten und Auktionen von Staatsanleihen relative Ruhe geherrscht, so ein Händler. Zudem sei mit dem Sieg Macrons ein Unsichterheitsfaktor der vergangenen Monate verschwunden. Ein möglicher Sieg von Rechtspopulistin Le Pen hatte bei den Investoren Unbehagen ausgelöst.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:39 Uhr % YTD EUR/USD 1,0925 +0,0% 1,0922 1,0965 +3,9% EUR/JPY 123,80 +0,1% 123,71 123,55 +0,7% EUR/GBP 0,8436 -0,1% 0,8440 0,8452 -1,0% GBP/USD 1,2951 +0,1% 1,2940 1,2975 +5,0% USD/JPY 113,32 +0,0% 113,27 112,65 -3,1% USD/KRW 1136,47 +0,2% 1133,66 1132,07 -5,9% USD/CNY 6,9068 +0,0% 6,9045 6,9037 -0,6% USD/CNH 6,9099 +0,0% 6,9096 6,9041 -0,9% USD/HKD 7,7842 -0,0% 7,7846 7,7848 +0,4% AUD/USD 0,7353 -0,4% 0,7384 0,7404 +1,9%

Gewinnmitnahmen drückten den Euro wieder zurück unter die Marke von 1,10 Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung in einer ersten Reaktion auf den Wahlsieg Macrons bis auf 1,1015 Dollar gestiegen war. Im Devisenhandel hieß es, da der Sieg von Macron bereits im Vorfeld eingepreist gewesen sei, sei die psychologisch wichtige Marke von 1,10 vorläufig nicht zu halten gewesen. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0930 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,73 46,84 -0,2% -0,11 -17,7% Brent/ICE 49,24 49,34 -0,2% -0,10 -16,0%

Die Ölpreise holten im späten US-Handel ihre zwischenzeitlichen Abgaben auf und schlossen mit leichten Gewinnen. Auslöser waren Aussagen des saudischen Ölministers Khalid Al-Falih, der sich optimistisch zeigte, dass die Opec ihre im November beschlossenen Förderkürzungen bis in das zweite Halbjahr 2017 verlängern wird. Das nächste Opec-Treffen findet am 25. Mai statt. Zuvor hatten Befürchtungen belastet, dass es nicht zu einer Ausdehnung der Förderbegrenzung kommen wird. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 0,5 Prozent auf 46,43 Dollar. Für Brent ging es um 0,5 Prozent auf 49,34 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,19 1.226,30 +0,1% +0,89 +6,6% Silber (Spot) 16,28 16,23 +0,3% +0,05 +2,2% Platin (Spot) 915,05 919,00 -0,4% -3,95 +1,3% Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,1% +0,00 -1,0%

Der Goldpreis, der in der vergangenen Woche kräftig nachgegeben hatte, legte leicht zu. Er kletterte zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 1.227 Dollar. Es war der erste Anstieg nach zuletzt vier Handelstagen mit Abgaben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-AUSSENPOLITIK

