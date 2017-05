Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Ulm (pta008/09.05.2017/08:00) - Die Uzin Utz AG, Ulm, (ISIN Nr. DE 000755 1509; General Standard) veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2017. Uzin Utz setzt seinen Erfolgskurs auch im aktuellen Geschäftsjahr fort.



Nach den vorläufigen IFRS-Zahlen beläuft sich der Konzernumsatz auf rund 72,7 Mio. Euro nach 64,9 Mio. Euro im Vorjahr und konnte damit um 12,1% gegenüber dem Vorjahreswert gesteigert werden. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg überproportional von 4,6 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro, was einem Plus von 32,9% entspricht. Nach wie vor befindet sich die Uzin Utz Gruppe auf Wachstumskurs, um die gesetzten Ziele im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie GOLD zu erreichen.



Weitere Informationen finden Sie am 12. Mai 2017 auf der Uzin Utz Internetseite unter http://www.uzin-utz.de/investor-relations/finanzberichte/Quartalsmitteilungen.



