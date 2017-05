Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im März etwas besser als erwartet entwickelt, wobei die Werte der beiden Vormonate nach unten revidiert wurden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang von 0,8 Prozent prognostiziert.

Der für Februar vorläufig gemeldete Anstieg von 2,2 Prozent wurde auf 1,8 Prozent revidiert und der für Januar auf 1,3 (2,2) Prozent. Ihr Vorjahresniveau überstieg die Produktion arbeitstäglich bereinigt im März um 1,9 (Vormonat: 2,0) Prozent.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne verringerte sich im März gegenüber dem Vormonat um 0,5 (plus 1,0) Prozent. Die Erzeugung von Investitionsgütern sank um 1,2 (plus 1,3) Prozent, die Produktion von Vorleistungsgütern erhöhte sich um 0,1 (0,3) Prozent, und die Herstellung von Konsumgütern stagnierte, nachdem sie im Vormonat um 1,5 Prozent zugenommen hatte. Die Bauproduktion stieg um 1,5 (9,9) Prozent und die Energieerzeugung verringerte sich um 2,5 (plus 0,2) Prozent.

Im ersten Quartal stieg die Produktion insgesamt um 1,4 Prozent, nachdem sie im vierten Quartal stagniert hatte.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) kommentierte die Daten so: "Die Konjunktur im produzierenden Gewerbe hat sich im ersten Quartal dieses Jahres etwas belebt. Die Auftragseingänge und Geschäftsklimaindikatoren sprechen für eine Fortsetzung der positiven Tendenzen."

