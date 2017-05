Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank nach der Berichtssaison der europäischen Banken von 15,80 auf 16,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei der Rendite auf das von der Bankenaufsicht voll anerkannte Eigenkapital (Rote) hätten die Deutschen ebenso wie Barclays, Credit Suisse und UBS in Summe etwas enttäuscht, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Studie vom Dienstag. Gleichwohl habe die Deutsche Bank bei der Kapitalausstattung positiv überrascht. Zudem verschob Omahen seinen Bewertungshorizont in die Zukunft, so dass das Kursziel leicht steige./la/zb

