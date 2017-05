Der Online-Händler Amazon spendiert seinem erfolgreichen "Echo"-Lautsprecher einen Bildschirm, berichtet das "Wall Street Journal". Der Konzern kämpft darum, seinen Vorsprung gegen die wachsende Konkurrenz abzusichern.

Amazon will laut einem Zeitungsbericht das Angebot seiner vernetzten "Echo"-Lautsprecher um ein Modell mit Bildschirm erweitern. Auf dem Touchscreen mit sieben Zoll Display-Diagonale könnte die integrierte Assistentin Alexa zusätzliche Informationen bei Antworten auf Fragen des Besitzers zum Beispiel nach Wetter oder Verkehr anzeigen. Das Gerät könne noch am Dienstag präsentiert werden und ab Juni in den Handel kommen, schrieb das "Wall Street Journal". Auf angeblichen geleakten Fotos des Geräts im Internet war so etwas wie eine modernere Version eines Radioweckers zu sehen.

Der erste "Echo"-Lautsprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...