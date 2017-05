Nach verhaltenem Wochenstart hat sich die Emissionspipeline am EUR Credit Markt wieder merklich gefüllt. So kündigten die drei Agencies Bpifrance (Aa2/AA), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW, Aaa/AAA/AAA) und NRW.BANK (Aa1/AA-/AAA) Emissionen im zehn-, acht-, und siebenjährigen Laufzeitensegment an. Die KfW baut damit Ihre Präsenz auf dem Green Bond Markt weiter aus. Darüber hinaus plant die Compagnie de Financement Foncier die Emission eines Covered Bond (5J, Aaa/AAA). Ratings: S&P hat Solvay um ein Notch auf BBB (Ausblick stabil) heraufgestuft. Hintergrund hierbei sind nachhaltige Verbesserungen im Verhältnis von Funds From Operations zu Verschuldung, wozu u.a. das Divestment der Mehrheitsbeteiligung an Vinythai sowie Acetow beigetragen hat. Zudem stufte S&P das...

Den vollständigen Artikel lesen ...