Der Lebensmittelhersteller sichert seine Transportvorgänge - von der Produktion bis zur Abfüllung - mit unterschiedlichen Sensoren von Leuze electronic: Von der Lichtschranke mit Muting-Funktion bis zum Lichtvorhang. Zu den Produkten von Gropper zählen Milch- und Direktfruchtsaftprodukte, die über europäische Handelsunternehmen vertrieben werden. Seine Nahrungsmittel, wie Milch-, Fruchtsaftprodukte und Smoothies, mischt das Unternehmen nach verschiedenen Rezepturen und füllt diese an den Standorten Bissingen und Stockach ab. "So unterschiedlich die Anforderungen und Rezepturen bei den Misch- und Abfüllprozessen sind, so verschieden auch die Ansprüche an Verpackung, Folierung und Lagerung", sagt Stefan Malechowsky, Leiter Projektierung Abfüll- und Verpackungstechnik, bei Gropper im bayerischen Bissingen.

Vom Abfüllen zum Palettieren

Mehrere Förderbänder führen die frisch abgefüllten Joghurts, Shakes und Smoothies zur Palettieranlage. Die Lebensmittel sind in Kunststoff- oder Pappbechern sowie in Flaschen unterschiedlicher Größe verpackt. An den Förderbändern überwachen Sensoren die Position und den Takt der heranfahrenden Produkte.

Eine größere Gefahr als das Förderband bergen für die Mitarbeiter die von Schutzzäunen umhausten Palettier-Roboter, die am Ende der Bänder einzelne Produkte in Lagen gruppieren und diese auf Paletten zusammenzufassen Aufgrund der Quetschgefahr ist jeder der vier Palettier-Plätze ...

