- Erlaubt eine schnelle und einfache Integration von in-App-Videoanrufen.



Sinch, ein Teil von CLX Communications AB (publ)(STO: CLX), gab heute die erfolgreiche Einführung seines neuen hochmodernen Video-Software Development Kit (SDK) (https://www.sinch.com/products/video)-Produkts bekannt, das seinem Portfolio von marktführenden Sprachprodukten führende, integrierte Echtzeit-Videoanrufe hinzufügt.



Das neue Video-SDK-Produkt von Sinch wird Entwicklern die notwendigen Werkzeuge und skalierbare Infrastruktur zu Verfügung stellen, damit sie die schnell wachsende Nachfrage nach plattformübergreifender Integration befriedigen können, die Videoanrufe von jeglicher online- oder mobilen Applikation möglich machen.



"Das Hinzufügen von Videoanrufen in die Mischung von Sprachwerkzeugen stellt für Unternehmen die nächste große Gelegenheit dar, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die komplizierten Prozesse jenseits des Machbaren für App-Entwickler," kommentierte Andreas Bernström, Gründer und CEO von Sinch.



"Die Einführung unseres Video-SDK ändert alles, da es Entwicklern in der ganzen Welt einfach anzuwendende und zeitsparende Werkzeuge zur Hand gibt, um qualitativ hochwertige Vidoanrufe in ihre Apps zu integrieren. Das Hinzufügen dieser Funktion zu jeglicher Sprachapplikation wird die Kommunikationserfahrung, die der Kunde mit dieser Marke hat, steigern und verbessern."



Videoanrufe werden für Unternehmen als ein besonderer Wachstumsschwerpunkt angepriesen, da Interaktionen von Angesicht zu Angesicht eine Dimension hinzufügen, die einen sofort engagiert. Die Funktionalität des Video-SDK-Produkts von Sinch vertieft das Benutzerengagement, denn die Teilnehmer müssen, um am Videoanruf teilzunehmen, nicht ihre App oder Website-Sitzung verlassen, um auf einer anderen Plattform wie WhatsApp, Skype oder Messenger teilzunehmen.



Typische Anwendungsfälle umfassen In-App-Interaktionen in den Bereichen Gesundheitswesen, Dating, Kundendienst und Ausbildung sowie die Unterstützung der Zusammenarbeit in Unternehmen über Remote-Teams und Standorte hinweg.



Das Video-SDK enthält Funktionalitäten wie Proxy-Fallback, Pause und Wiederaufnahme, und Screenshot-Capture. Darüber hinaus sitzt das SDK oben auf der WebRTC-Architektur, die adaptive Bildschirmauflösungs- und Video-Codecs verwendet. Dadurch werden Qualitätsservicestandards wie Uptime und HD-Bildresolution garantiert.



Die neue Lösung von Sinch steht auf SDKs für iOS, Android und JavaScript zur Verfügung und gibt Entwicklern dadurch die Werkzeuge, ihren Apps schnell und einfach Peer-to-Peer-Videoanrufe hinzuzufügen, die über eine WiFi- oder mobile Datenverbindung funktioniert.



Informationen zu CLX Communications



CLX Communications (CLX) ist ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Kommunikationsdiensten und -lösungen für Unternehmen und Mobildienstbetreiber. Die Mobilfunkdienste von CLX ermöglichen es Unternehmen, mit Kunden und angeschlosssenen Geräten - dem Internet der Dinge (Internet of Things (IoT) - weltweit schnell, sicher und kostengünstig zu kommunizieren. Die Lösungen von CLX ermöglichen weltweit unternehmenskritische Kommunikationen über Short Messaging Service (SMS), Sprachdienste und Mobilkonnektivitätsdienste für das IoT. CLX hat seit seiner Gründung ein profitables Wachstum zu verzeichnen. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und ist in weiteren 20 Ländern vertreten.



Die Aktien von CLX Communications werden an der NASDAQ Stockholm - XSTO: CLX gehandelt.



Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie: CLX Communications AB: http://www.clxcommunications.com



Informationen zu Sinch! http://www.sinch.com



Sinch (http://www.sinch.com/) (Teil von CLX Communications AB (publ)) ist eine cloudbasierte, mobile Kommunikationsplattform, die es einfacher denn je macht, Apps Sprache, Video und Verifizierung hinzuzufügen. Das ursprünglich im Mai 2014 aus Rebtel ausgegründete Sinch-Team hat mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Sprachbranche und bringt dieses Können und diese Expertise in seine Reihe leistungsstarker SDKs und APIs ein, damit Entwickler sie herunterladen und integrieren können.



Verbinden Sie sich mit der Sinch-Plattform und genießen Sie die agile Infrastrukturentwicklung, während Sie aus der jahrelangen Erfahrung von Sinch in Bezug auf Sprachtechnikerfahrung und vertrauensvolle Partnerschaft mit Mobilfunk-Betreibern Vorteile ziehen. Sinch eliminiert mit einfach zu integrierenden SDKs, die jeder Entwickler benutzen kann, die Komplexität des Aufbaus und der Pflege von Kommunikationsinfrastrukturen.



