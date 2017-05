Fort Walton Beach, Florida (ots/PRNewswire) - Total Parts Plus (TPP), ein führender Datenanbieter für das Management von Veralterung und Berichte der Konformität im Umweltbereich, hat die Einführung des neuen Compliance Management Module CMM 4.1 bekannt gegeben.



CMM 4.1 verfügt über eine weiter verbesserte grafische Benutzerschnittstelle mit aktualisierten Funktionen für sämtliche Benutzerebenen. Das Dashboard liefert eine Übersicht des Gesamtstatus von Projekten für Führungskräfte. Endbenutzer können Daten individueller Teile, Kennzeichnung und unterstützende Dokumentation analysieren sowie zusammenfassende Berichte und Konformitätszertifikate auf Produktebene verfassen - alles an einem Ort.



Der Ansatz von TPP im Bereich der Angaben und Berichte zur Konformität im Umweltbereich lautet "People, Not Just Software" und CMM 4.1 stellt so die entscheidenden Daten zur Verfügung, um den Anforderungen von Behörden und Kunden zu genügen. Das Datenteam von TPP stellt derweil sicher, dass für alle Teile Vollständigkeit und Korrektheit gewährleistet sind.



"Ein großer Prozentsatz der Angaben von Lieferanten enthalten Fehler oder es fehlen Daten", sagt Keith Biggs, CEO von TPP. "Manche Lieferanten benötigen Schulung, um die notwendigen Daten bereitzustellen. In anderen Fällen können die tatsächlichen Substanzen von Artikeln - wie Zink, Polymere und Chromate - nur aus der Zeichnung abgeleitet werden. Jemand muss die Lieferanten durch das Verfahren leiten oder die Zeichnungen im Auge behalten, um die Substanzen herauszufinden. Dabei halten handelt es sich um Mitarbeiter, nicht einfach Software ..."



CMM 4.1 ermöglicht Benutzern Zugriff auf korrekte und belastbare Daten. So sind Unternehmen stets bereit für sofortige Analysen, PLM-Integration, Zusammenfassung und Berichte für Materialangaben, RoHS, REACH, Konfliktmineralien, Vorschriften wie die der kalifornischen Proposition 65 und mehr.



Über Total Parts Plus:



Total Parts Plus (TPP) spezialisiert sich auf Inhalte von Teiledaten für die Umweltkonformität von Produkten und das Produktlebenszyklus-Management. TPP bietet Dienstleistungen der Datensammlung und -bestätigung. Zusammen mit unserem Paket cloud-basierter Anwendungen wird eine umfassende Lösung für Datenanalyse und Konformitätsberichte geboten.



TPP engagiert sich dafür, seinen Kunden höchst korrekte, innovative und kostengünstige Dienstleistungen für Konformitätsberichte zur Verfügung zu stellen. TPP unterhält enge Beziehungen mit Herstellern, Branchenverbänden und Lieferanten. Das Unternehmen bietet vollständige Rückverfolgbarkeit der Konformität, fortlaufende Datenverwaltung und Überwachung gesetzlicher Änderungen für Berichtslegung, die so korrekt ist wie nur möglich.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.totalpartsplus.com.



