Der Fraport-Betriebsgewinn sinkt im ersten Quartal um sechs Prozent. Grund dafür sind unter anderem Abfindungsprogramm beim Abbau von Arbeitsplätzen. Die Passagierzahl stieg in Frankfurt in vier Monaten um vier Prozent.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport kämpft zum Jahresstart wegen Ausgaben für den Personalumbau mit einem Gewinnrückgang. Das Betriebsergebnis (Ebitda) sei um sechs Prozent auf 137 Millionen Euro gesunken, teilte der Konzern am Dienstag mit. Grund sei unter anderem ein Altersteilzeit- und Abfindungsprogramm für den Abbau von Stellen in der Gepäckabfertigung. Hier gebe es noch alte Tarifverträge, die Fraport ablösen wolle. Der Abbau finde nur mit Zustimmung der Betroffenen statt. Ein weiterer Posten, der auf der Bilanz lastet, seien Ausgaben für das Personal an den griechischen Tochter-Flughäfen. Der Konzernumsatz stieg gleichzeitig um knapp vier Prozent ...

