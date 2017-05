Düsseldorf - Morgen sollen in Ungarn die Daten zur jüngsten Entwicklung der allgemeinen Verbraucherpreise veröffentlicht werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten würden damit rechnen, dass sich die Inflation im April nach 2,7% im Vormonat jetzt auf 2,3% gg. Vj. verlangsamt habe. In diesem Umfeld würden die Analysten mit einer anstehenden Abflachung der derzeit ausgesprochen steilen Renditekurve ungarischer Anleihen rechnen. Im Augenblick betrage der Aufschlag 10-jähriger Staatsanleihen gegenüber 2-jährigen Titeln rund 200 BP. Einen derartigen Anstieg verzeichne augenblicklich kaum eine weitere Zinskurve in den Emerging Markets. (09.05.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...