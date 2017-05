Tokio (ots/PRNewswire) - Das Tokyo Metropolitan Government hat ein neues Logo und einen neuen Slogan kreiert: "Tokyo Tokyo Old meets New" ("Das alte Tokio trifft auf das neue Tokio"). Der Name "Tokyo" ist dabei einmal als Pinselstrich und einmal, als zweites Wort, im Blockschriftsatz Gothic ausgeführt, um die Attraktionen von Tokio wirkungsvoll in anderen Ländern zu vermitteln. Dieses Logo wird im Ausland in verschiedenen Werbeaktivitäten eingesetzt.



(Logo: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M100669/20170428137 1/_prw_PI1fl_fKAXxHxs.jpg)



Slogan: Tokyo Tokyo Old meets New



Für diese Botschaft steht folgendes Logo:



Das Design präsentiert das Wort "Tokyo" in zwei unterschiedlichen Schriftarten, um intuitiv ein Bild der Stadt zu vermitteln. "Tokyo" einmal als Pinselstrich und dann als das im Schriftsatz Gothic Block gedruckte "Tokyo" stehen für die Eigenwilligkeit und Echtheit der Stadt, in der Traditionen, die bis in die Edo-Zeit (1603-1867) zurückreichen, Seite an Seite mit der zukunftsorientierten supermodernen Kultur von heute koexistieren.



Die Tradition wird dabei mit schwarzer Tinte repräsentiert, während das "neue Tokyo" in blau wie die Farbe des Himmels dargestellt ist, der sich in die Weiten erstreckt und für die innovative Zukunft steht. Das Logo enthält darüber hinaus als verspieltes Extra einen traditionellen Stempel, der eine der neuesten Sightseeing-Attraktionen von Tokio symbolisiert, nämlich die im Stadtbezirk Shibuya gelegene Alle-gehen-Kreuzung.



Muster:



(Foto1: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M100669/2017042813 71/_prw_PI2fl_dAJP187c.jpg)



(Foto2: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M100669/2017042813 71/_prw_PI3fl_1spBrv97.jpg)



Pressekontakt: Chitose Maeda (Ms.) Masayuki Maruichi (Mr.) Planungsbereich Abteilung Tourismus Amt für Industrie und Arbeit Tokyo Metropolitan Government Tel: +81-3-5320-4722 E-Mail: S0000571@section.metro.tokyo.jp