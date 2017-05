München (ots) - Seit dem 4. Mai ist das Karriere-Heft "COSMO@WORK" auf dem Markt. Das hat COSMOPOLITAN zum Anlass genommen, zusammen mit YouGov bei 1.053 deutschen Frauen nachzufragen: "Mit welcher der folgenden prominenten Frauen würden Sie gerne einmal für einen Tag den Job tauschen?" Die Top 6 aus einer Liste von zehn prominenten Frauen: Angela Merkel (11%), Nora Tschirner (8%), Victoria Beckham (7%), Heidi Klum (7%), Linda Zervakis (7%) und Charlize Theron (6%). Anja Delastik, Chefredakteurin von COSMOPOLITAN, über das Umfrage-Ergebnis: "Ich persönlich würde nicht eine Sekunde zögern, wenn ich für einen Tag den Job von Tatort-Darstellerin Nora Tschirner, Designerin Victoria Beckham oder Schauspielerin Charlize Theron übernehmen könnte. Sie alle sind tolle Frauen, die mit Mut und Engagement ihren beruflichen Weg gehen - voller Spaß, vollkommen furchtlos und mit einer großen Portion Weiblichkeit; genau wie unser COSMO-Credo Fun.Fearless.Female."



55 Prozent der deutschen Frauen wollen mit keiner dieser Promi-Damen den Job tauschen



Überraschendes Ergebnis: Über die Hälfte der befragten Frauen (55%) möchte mit keiner der vorgeschlagenen Damen für einen Tag den Job tauschen. "Für mich sagt dieses Ergebnis aus, dass über die Hälfte der deutschen Frauen happy mit ihrem Job ist - und das ist toll. Und für die andere Hälfte, die sich mehr Action in ihrem Beruf wünscht, liefern wir im Business-Special COSMO@WORK die besten Tipps, wie sie trotz Stress motiviert bleiben, welche Business-Outfits zum Erfolg führen und mit welcher Strategie sie es aus der "Alles-muss-Frau-selbermachen"-Falle schaffen", so Anja Delastik.



Girlboss: Charlize Theron als Job-Idol



Auf dem COSMO@WORK-Titelbild und auf Platz 6 der Umfrage: die erfolgreiche Business-Frau und Hollywood-Vollprofi Charlize Theron. Vor mehr als 15 Jahren gründete sie ihre eigene Film- und Produktionsfirma "Denver and Delilah". 16 Kino- und Fernsehproduktionen haben Charlize Theron und ihr Team schon gemanagt, darunter ihren Oscar-Triumph "Monster" und die TV-Serie "Mindhunter". Im April startete ihre Comedy-Serie "Girlboss" auf Netflix. Die Geschichte handelt nicht davon, Boss einer eigenen Firma zu werden, es geht vielmehr darum, Boss des eigenen Lebens zu sein. Wie das funktioniert, weiß Charlize Theron: "Du musst immer größer denken, als die Gesellschaft dich denken lässt."



Hinweis zur Umfrage: Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind von der YouGov Deutschland GmbH bereitgestellt. An der Befragung zwischen dem 28.04. und dem 02.05.2017 nahmen 2.050 Personen teil, hiervon wurden 1.053 Frauen befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung (Alter 18+). Antwortmöglichkeiten (Mehrfachnennungen möglich):



Angela Merkel (Bundeskanzlerin) 11% Nora Tschirner (Schauspielerin wie bspw. Tatort-Ermittlerin) 8% Victoria Beckham (Designerin) 7% Heidi Klum (Model, Moderatorin) 7% Linda Zervakis (Nachrichtensprecherin) 7% Charlize Theron (Schauspielerin) 6% Christine Lagarde (Direktorin des Internationalen Währungsfonds) 5% Kim Kardashian (Reality TV Star) 4% Angelique Kerber (Tennis-Profi) 4% Tanit Koch (Chefredakteurin der BILD Zeitung) 3% Mit keiner dieser prominenten Frauen 55% Weiß nicht / keine Angabe 7%



