Berlin - Der Schweizer Architekt Peter Zumthor erhält den Grossen BDA-Preis 2017. Dies entschied eine siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz des BDA-Präsidenten Heiner Farwick. Der Preis wird am diesjährigen BDA-Tag am 1. Juli 2017 in Münster verliehen, wie der Bund Deutscher Architekten in einer Mitteilung schreibt.

Zur Begründung führte die Jury aus:

Die Jury würdigt den Schweizer Architekten Peter Zumthor für sein herausragendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...