Die französische Großbank BNP Paribas hat im 1. Quartal bei steigenden Einnahmen deutlich mehr verdient als am Markt erwartet. Das Nettoergebnis kletterte um 4 % auf 1,89 Mrd. €. Analysten hatten in der Konsensschätzung lediglichmit einem Gewinn von 1,54 Mrd. € gerechnet. Die Einnahmen stiegen ebenfalls um 4 % auf 11,3 Mrd. €. Wie andere Großbanken in den USA oder Europa profitierte die Bank von einem Boom im Anleihehandel, ausgelöst durch die bisher nicht eingelösten Versprechen des neuen US-Präsidenten,das Steuersystem zu überarbeiten und die Bankenregulierung zu lockern. BNP Paribas hat den Vorsteuergewinn im Bereich Geschäfts- und Investmentbanking im abgelaufenen Quartal mithilfe ihrer Plattform für festverzinsliche Wertpapiere auf 778 Mio. € annähernd verdoppelt. Die Sparte für internationale Finanzdienstleistungen, zu der die Retail-Banken außerhalb der Eurozone gehören, inklusive Vermögensverwaltung, Kleinkrediten und Versicherungen, verbuchte einen Sprung des Vorsteuergewinns um 16 % auf 1,22 Mrd. €. Die Quotefür das harte Kernkapital Core Tier 1, die das Eigenkapital ins Verhältnis zu den risikogewichteten Aktiva setzt, stieg vom Jahresende bis Ende März um 0,1 Prozentpunkte auf 11,6 % - überwiegend ein Ergebnis des Verkaufs der Beteiligung an der FIRST HAWAIIAN BANK. Die Aktie generierte oberhalb von 63,50 € ein massives Kaufsignal und dürfte sich nun kontinuierlich weiter nach oben entwickeln. Die Dividendenrendite von 4,22 % sichert den Kurs gut nach unten ab.br/>

6.05.2017

