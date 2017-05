Die Rohstoffpreise sind erneut am fallen. Die Willensbekundungen der OPEC Länder zur Verringerung der Fördermenge verpufft im Nichts. Das Misstrauen des Marktes gegenüber der OPEC, die stetige Effizienzsteigerung in allen Bereichen der Wirtschaft, der Umbau der Energieversorgung, etc. verheißen miese Zukunftsaussichten für Exxon Mobil und Co. Darauf deutet der Chart ebenfalls hin, was mitunter an der Divestment Bewegung liegt. Die gesamte Branche gibt keinerlei Zukunftsphantasie mehr her, an die die Anleger glauben könnten.

Der Chart zeigt es: Miese Zukunftsaussichten für Exxon Mobil und Co.

Exxon Mobil (XOM) im Überblick

Seit 2006 befindet sich die Aktie von Exxon Mobil im Point and Figure Chart in einer Range. Die Ausbruchsversuche auf der Oberseite sind bisher gescheitert. In der Abwärtsbewegung der Jahre 2014 und 2015 wurde zu dem ein Verkaufssignal generiert, das bisher nicht negiert werden konnte.

Exxon Mobil (XOM) im Monats Bar Chart

Der Bar Chart macht nicht viel mehr Mut. Die seit 2003 geformte Aufwärtstrendlinie hat zwar bisher gehalten, dennoch sieht das Bild nicht positiv aus. Die Aktie bildete seit der Finanzkrise einen Keil (1) in dem sie bisher gefangen ist. Alternativ kann man die Formation auch als eine Art Schulter Kopf Schulter Formation sehen. Hierbei bilden die Hochs der Zeitspanne 2007 bis 2008 die erste Schulter, das 2014er Hoch den Kopf und die 2016er Hochs die zweite Schulter.

