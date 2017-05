Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im März weniger deutlich als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im März etwas besser als erwartet entwickelt, wobei die Werte der beiden Vormonate nach unten revidiert wurden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang von 0,8 Prozent prognostiziert. Der für Februar vorläufig gemeldete Anstieg von 2,2 Prozent wurde auf 1,8 Prozent revidiert und der für Januar auf 1,3 (2,2) Prozent.

Lebhafter Welthandel lässt deutsche Exporte brummen

Die Belebung des Welthandels lässt die deutschen Exporte weiter klettern. Im März stiegen die Exporte gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,4 Prozent auf 105,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 10,8 Prozent höher. Noch stärker legte das Importgeschäft zu. Die Einfuhren stiegen um 2,4 Prozent auf 85,8 Milliarden Euro. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 14,7 Prozent.

Löhne und Gehälter in Japan gehen erstmals seit zehn Monaten zurück

Die Löhne und Gehälter in Japan sind im März erstmals seit zehn Monaten gesunken. Sowohl die Bezahlung der Vollzeitangestellten als auch die Überstundenzuschläge und Boni sind zurückgegangen, wie staatliche Daten zeigen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sind die Bargehälter um 0,4 Prozent gesunken, während sie im Februar noch um 0,4 Prozent gewachsen waren. Das war der erste Rückgang im Jahresvergleich seit Mai 2016.

Kuroda schließt weitere geldpolitische Lockerung nicht aus

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) hat angekündigt, "schnell" zu handeln, um Anreizmaßnahmen auszuweiten, falls die Inflation an Zugkraft verliert. Derzeit seien allerdings keine weiteren Schritte nötig. "Wir sind bei unserem Zeitplan zur Erfüllung unseres 2-Prozent-Preisstabilitätsziel zurückgefallen und aus dieser Perspektive möchte ich den Preiskonditionen große Aufmerksamkeit schenken und wenn nötig schnell handeln", sagte Kuroda im Parlament.

Bafin schränkt CFD-Handel ein

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) beschränkt die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von finanziellen Differenzkontrakten (Contracts for Difference, CFDs). Kontrakte mit einer Nachschusspflicht dürfen Privatkunden demnach künftig nicht mehr angeboten werden, teilte die Bafin mit.

Macrons Bewegung benennt sich in "La Republique en Marche" um

Die Bewegung des neu gewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron erhält einen neuen Namen. Generalsekretär Richard Ferrand teilte in Paris mit, die Gruppierung namens "En Marche!" (In Bewegung) heiße künftig "La Republique en Marche" (Die Republik in Bewegung). Wie erwartet legte Macron den Vorsitz nieder, um sich ganz seinen Aufgaben als Präsident widmen zu können.

Trump und Macron treffen sich am Rande des Nato-Gipfels Ende Mai

US-Präsident Donald Trump und sein künftiger französischer Kollege Emmanuel Macron wollen sich erstmals Ende Mai am Rande des Nato-Gipfels treffen. Wie das Weiße Haus in Washington nach einem Telefonat der beiden Politiker mitteilte, wurde ein Treffen am 25. Mai am Rande des Gipfels in Brüssel vereinbart.

Ex-Beamter: Obama warnte Trump vor Ernennung von Flynn zu Sicherheitsberater

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat laut einem Ex-Regierungsbeamten seinen Nachfolger Donald Trump ausdrücklich vor der Ernennung von Michael Flynn zum Nationalen Sicherheitsberater gewarnt. Bei einem ersten Treffen im Weißen Haus vor der Amtsübergabe habe Obama vor der Ernennung von Flynn gewarnt und dies mit dessen Rolle als Chef des Militärgeheimdienstes DIA begründet, sagte ein früherer Mitarbeiter der Obama-Regierung der Nachrichtenagentur AFP in Washington.

Russland droht Widerstand gegen Syrien-Resolution im UN-Sicherheitsrat

Der russische Resolutionsentwurf zur Einrichtung von Schutzzonen in Syrien stößt auf Widerstand im UN-Sicherheitsrat. Westliche Vertreter bei der UNO sagten in New York, der vorgelegte Entwurf sei nicht detailliert genug. "Wir wollen Landkarten sehen, wir brauchen viel mehr Details", sagte ein Diplomat. Russland will Rückendeckung für ein mit dem Iran und der Türkei vereinbartes Memorandum erhalten, das die Einrichtung sogenannter Deeskalationszonen in vier Rebellengebieten in Syrien vorsieht.

Niederlande Inflationsrate Apr 1,6% - CBS

Niederlande Inflationsrate März war 1,1% - CBS

Australien März Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -0,1% (PROG: +0,3%)

Australien 1Q Einzelhandelsumsatz +0,1% (PROGNOSE: +0,5%)

