DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Der Autozulieferer ElringKlinger scheint seine Kostenprobleme in der Schweiz in den Griff zu bekommen. Unterm Strich verdiente ElringKlinger im ersten Quartal 25,1 Millionen Euro - ein Plus von 45,9 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Neben einem kräftigen Umsatzplus habe sich auch die Situation am Schweizer Standort weiter verbessert. Dort hatten Kapazitätsengpässe dem Autozulieferer in den vergangenen zwei Jahren zu schaffen gemacht. Weil die gute Auftragslage unter anderem Sonderfrachten nötig machte, drückte das auf den Gewinn.

Im ersten Quartal schaffte ElringKlinger nun ein Umsatzplus von 12,5 Prozent auf 433,3 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern kletterte um fast ein Viertel auf 37,9 Millionen Euro. Mit dem Erlös übertraf das im SDax notierte Unternehmen die Erwartungen von Analysten deutlich, beim operativen Ergebnis hatten sie sich aber noch etwas mehr ausgerechnet. Die Aktie gab nach dem Handelsstart aber rund ein Prozent nach./ang/men/stb

ISIN DE0007856023

