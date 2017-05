Sei es Industrie 4.0, Cyber Physical Systems, Smart Grid, Smart Home oder Wearables - alles wird nicht nur intelligenter, sondern jene smarten Systeme müssen ihre jeweils zugeordnete Intelligenz auch umsetzen können. Gerade im Bereich der Gebäudesicherheit, der Agrarwirtschaft und der Medizintechnik werden vermehrt smarte Systeme für große Umwälzungen sorgen. Ohne die kontinuierlichen Fortschritte in der Aufbau- und Verbindungstechnik sind jedoch keine smarten Systeme denkbar: Um die physikalische Welt mit der digitalen Welt zu verbinden, müssen verschiedene Technologien ineinandergreifen. War man noch vor zwei, drei Jahren davon überzeugt, dass ein Hauptprodukt wie etwa das Auto die AVT-Entwicklungen vorantreiben, so drückt nun das Internet der Dinge und deren untergeordneten Bereiche der Systemintegration den Siegel des Fortschritts auf. Zentrale Hauptrolle wird dabei das Smartphone spielen: Der mit hoher Leistungsfähigkeit ausgestattete Handschmeichler ist allseits akzeptiert. Dass Smartphones die Elektronikfertigung erreicht haben, zeigt anschaulich Asys mit seiner linienübergreifenden Softwarelösung Pulse, die nicht nur über Smartphone und Tablet jederzeit in Echtzeit den Ist-Zustand einer Fertigunglinie anzeigt. Mittlerweile lässt sich die geballte Information auch elegant von der Smartwatch am Handgelenk ablesen.

Consumer erobert Systemintegration

Die allseits eher belächelte Consumer-Elektronik hat sich schleichend den Platz in der Systemintegration erobert und damit die Automobilelektronik als Zugpferd der Entwicklung ein Stück weit überholt: Als Apple-Chef Steve Jobs im Jahr 2007 das erste Iphone präsentierte, verhalf er damit dem Smartphone zu seinem unvergleichlichen Siegeszug. Heute hat der digitale Alleskönner Einzug in nahezu alle Bereiche des Alltags gehalten - dank sehr hohem Arbeitstempo durch einen flotten Prozessor, einer starken Kamera und einem leistungsfähigen 3D-Touchdisplay. All diese Annehmlichkeiten wären ohne Systemintegration gar nicht möglich: Waren im ersten vorgestelltem Iphone noch zwei Waferlevel-Packages enthalten, so beherbergte das im September 2015 - also knapp 8 Jahre später - vorgestellte Iphone 6s bereits 26 Waferlevel-Packages.

Für Prof. Klaus-Dieter Lang, Institutsleiter des Fraunhofer IZM, zeichnet sich unverkennbar der Trend der nutzerorientierten Entwicklung ab. Das Beispiel von Apples Iwatch-Board veranschaulicht diese Entwicklung: "Das hochkomplexe Board vereint auf kompaktem Raum mit der Systemintegration auf Waferlevel und Panellevel nun zwei AVT-Strategien", erläutert er. Diese Wechselwirkung zu der hochwertigen Anwendung - wie etwa das Auto und mit ihr die Automobilelektronik - und der durch Smartphones getriebenen Consumerindustrie gelte es nunmehr zu analysieren: "Diese Korrelation hat dazu geführt, den ersten komplexen Kongress ‚Consumer in der Wechselwirkung mit Auto oder Luftfahrt' anzusetzen, wo ganz hohe Anforderungen an Test- und Qualifizierungsbedingungen bestehen", argumentiert er weiter.

Im Fokus des Kongresses: Panellevel-Packaging und Consumer-Elektronik

Damit die Elektronikfertigung weiter im Weltmarkt bestehen kann, muss stetig nach neuen Wegen gesucht werden, um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...