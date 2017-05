IRW-PRESS: ChroMedX Corp.: ChroMedX stellt Rezeptorkomponente fertig und beginnt mit der Verpackung des Prototypen für das Analysegerät HemoPalm

8. Mai 2017 - ChroMedX Corp. (das Unternehmen) (CSE: CHX, OTC: MNLIF, Frankfurt: EIY2), Entwickler des tragbaren Blutanalysesystems HemoPalm, freut sich bekannt zu geben, dass die Kartuschenrezeptorkomponente für den Prototypen des Analysegeräts HemoPalm fertiggestellt wurde. Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass Agile Manufacturing, eine auf das Rapid Prototyping-Verfahren spezialisierte Firma, mit dem Zusammenbau und der Verpackung des Prototypen für das Analysegerät HemoPalm beauftragt wurde. Der Rezeptor ist als wesentlicher Bestandteil des Analysegerätes HemoPalm für die Aufnahme, Ausrichtung und Aktivierung des Messverfahrens der Kartusche verantwortlich. Es handelt sich dabei um die für den Zusammenbau des Prototypen erforderliche Endkomponente, und ChroMedX arbeitet nun gemeinsam mit Agile Manufacturing an der Verpackung des funktionellen Prototypen. Wir sind begeistert, dass wir nach Fertigstellung des Kartuschenrezeptors nun die Phase des Zusammenbaus und der Verpackung beschreiten. Mit seinem Know-how im Bereich Rapid Prototyping ist Agile in dieser Endphase der Prototypenentwicklung ein idealer Partner, erklärt Ash Kaushal, President und CEO von ChroMedX Corp. Der Zusammenbau und die Verpackung des HemoPalm-Prototypen erfolgt nun gemeinsam mit Agile Manufacturing Inc. aus Uxbridge (Ontario), dem größten kanadischen Dienstleister für 3D-Druck. Agile ist derzeit damit beschäftigt, den Zusammenbau des Prototypen zu verfeinern und das Gehäuse für den tragbaren Prototypen zu entwerfen. Funktionsweise des Rezeptors

Der Rezeptor besteht aus folgenden Komponenten:

- einer Öffnung an der Vorderseite, welche die Kartusche aufnimmt und ausrichtet und dadurch den elektrischen Kontakt zwischen den Biosensoren und dem Analysegerät herstellt; - einem Mechanismus für die Aktivierung des Kalibrierungsbläschens und der Luftblase; - einer Lichtquelle, die das Blut in der optischen Kammer für die spektrometrische Messung durchleuchtet; - Heizelementen an der Oberfläche der Rezeptorunterseite für die Erwärmung des Blutes; - einem Temperaturfühler für die Regulierung des Heizgerätes; - einem gefederten Kugeldruckmechanismus, der die Kartusche gegen die Heizelemente drückt und dafür sorgt, dass diese in Betriebsstellung bleibt.

Sobald erkannt wird, dass die Kartusche korrekt eingesetzt wurde, wird das Messverfahren automatisch in Gang gesetzt und durchläuft folgende Phasen:

- Die Parameter für die Messung der Sauerstoffsättigung (Co-Oxymeter) werden optisch eingelesen. - Der integrierte Mechanismus aktiviert und rupturiert das Kalibrierungsbläschen, wodurch Kalibrierflüssigkeit freigesetzt wird und in die Biosensorkammer fließt, wo die Sensoren kalibriert werden. - Ein zweiter integrierter Mechanismus aktiviert die Luftblase und befördert die Blutprobe in die Biosensorkammer. Die im Inneren der Kartusche erzeugte Luftansammlung sorgt dafür, dass das Blut und die Kalibrierflüssigkeit während dieser Phase getrennt bleiben. Diese Luftansammlung hilft auch dabei, die Kalibrierflüssigkeit wieder aus der Biosensorkammer hinauszuspülen. - Nun befindet sich ausschließlich Blut in der Biosensorkammer und es erfolgt die Biosensormessung; die Ergebnisse werden auf der LCD-Anzeige des Analysegerätes HemoPalm angezeigt.

Unter Bezugnahme auf die vorstehenden Erläuterungen hat das Unternehmen vor kurzem bekannt gegeben, dass eine zweite Patentanmeldung (PCT) für das bereits patentierte Blutanalysesystem HemoPalm eingereicht wurde, die den laufenden Innovationen und einer möglichen Erweiterung der Schutzrechte bis zum Jahr 2037 Rechnung trägt.

Über Agile Manufacturing

Agile Manufacturing Inc. ist Kanadas größter 3D-Druck-Dienstleister, der in seiner Anlage im Norden Torontos die landesweit größte Maschinenflotte im Bereich Additive Manufacturing/3D-Druck betreibt. Im Jahr 2017 errichtete Agile eine weitere Anlage in der Stadt Pella (Iowa), um sein Geschäftsfeld auch auf andere Teile der Vereinigten Staaten auszudehnen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.agile-manufacturing.com.

Über ChroMedX Corp.

ChroMedX Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung neuartiger Medizinprodukte für die in-vitro-Diagnostik und die patientennahe Labordiagnostik (POCT) spezialisiert hat. Die Produkte sind durch unternehmenseigene Patente und Patentanmeldungen geschützt und kommen bei der Blutabnahme, Analyse und Plasma-/Serumgewinnung zum Einsatz.

Das HemoPalm-Blutanalysesystem ist die einzige tragbare Blutanalysetechnologie, bei der die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der CO-Oxymetrie kombiniert wird. Aktuell bieten keine der tragbaren Analysegeräte auf dem Markt eine solche Kombination. Bei den bestehenden Technologien müssen die Anwender ein zweites Gerät für die Durchführung der CO-Oxymetrie kaufen. Durch die Technologie des Unternehmens ist es hingegen möglich, die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der vollständigen CO-Oxymetrie und Bilirubinanalyse in einem einzigen tragbaren Blutanalysegerät anzubieten. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil des HemoPalm-Systems ist die Möglichkeit, Kapillarblut direkt an der Einstichstelle in die Kartusche zu saugen, was eine Alternative zu arteriellem Blut bietet. Die arterielle Blutentnahme ist mit Schmerzen verbunden und kann zu Nervenschädigungen führen. Die CO-Oxymetrie ist ein Verfahren zur Messung der Konzentration von fünf verschiedenen Hämoglobin-Typen im Blut.

Der Weltmarkt für die Blutgas- und Elektrolytanalyse wurde für 2015 auf rund 1,5 Milliarden USD geschätzt und soll bis zum Jahr 2020 ein Volumen von über 1,8 Milliarden USD erreichen.

