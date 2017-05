Essen - Gestern hielt die Freude über den Wahlsieg von Emmanuel Macron nur kurz an, berichten die Analysten der National-Bank AG.Schließlich seien dadurch, dass er am kommenden Sonntag offiziell das Amt des französischen Präsidenten übernehme, die Probleme Frankreichs nicht kleiner geworden. Nun müsse er relativ bald mit der Lieferung seiner Versprechen beginnen. Dazu fehle ihm derzeit jedoch noch etwas ganz Entscheidendes: Eine Mehrheit im französischen Parlament, und das werde sich aller Voraussicht nach auch nach den Wahlen am 11. bzw. 18. Juni nicht geändert haben. Er werde auf Koalitionen und Kompromisse angewiesen sein, um letztlich einen Teil seiner Agenda umzusetzen.

