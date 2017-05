Bad Marienberg - Die Symrise AG (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017 gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Konzern knüpfte nahtlos an die erfreuliche Entwicklung des Vorjahres an und steigerte Umsatz und Ergebnis erneut deutlich. Hierzu trug die gute Nachfrage in allen Segmenten bei. Symrise erhöhte den Umsatz im ersten Quartal um 4,6% auf 765,2 Mio. EUR (Q1 2016: 731,8 Mio. EUR). Bereinigt um Portfolioveränderungen und Wechselkurseffekte betrug das organische Wachstum 5,3%. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 4,4% auf 165,5 Mio. EUR zu (Q1 2016 EBITDAN: 158,5 Mio. EUR). Mit einer EBITDA-Marge von 21,6% hielt Symrise die Profitabilität weiterhin auf hohem Niveau (Q1 2016 EBITDAN-Marge: 21,7%).

