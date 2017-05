Expertenmeinung

Europa: Technologie-Aktien mit höchster Rendite

An den europäischen Aktienmärkten lagen im Branchenvergleich im ersten Quartal des laufenden Jahres Technologie-Titel an der Spitze: Sie brachten einen Ertrag von 11,5 Prozent, errechnet der Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management. An zweiter Stelle folgten Aktien der Industrie, die neun Prozent zulegten.

Im Durchschnitt brachten europäische Titel im ersten Quartal 6,2 Prozent. Überdurchschnittlich schnitten Unternehmen aus dem Sektor nicht-zyklischer Konsum (plus acht Prozent) und Gesundheit (plus 7,8 Prozent) ab. Grundstoff- und Versorger-Aktien legten 6,4 und 6,6 Prozent zu. Schwächster Sektor war die Energie, wo die Notierungen vier Prozent sanken.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A0RBX2

Wesentliche Anlegerinformationen

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A2AN87

Wesentliche Anlegerinformationen

Erfahren Sie mehr über regelmäßige Ertragschancen unter www.jpmorganassetmanagement.de/Income.