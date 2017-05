Grawe-Vorstandschef Othmar Ederer gibt seinen Vorsitz in der Grawe AG per 1. Juli 2017 ab. Nachfolger wird der bisherige Stellvertreter Klaus Scheitegel. Dies gab die Grazer Wechselseitige am Dienstag im Rahmen einer Bilanzpressekonferenz bekannt. Ederer war 17 Jahre lang Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor. Er bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...