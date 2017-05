Der mutares-Konzern ist stark ins Geschäftsjahr 2017 gestartet. Im ersten Quartal 2017 gelang der Beteiligungsgesellschaft bei einem Umsatzanstieg um 36 % auf 208,2 Mio. eine Verfünffachung des operativen Ergebnisses. Von 4,2 Mio. Euro im Vorjahresquartal stieg das EBITDA auf 21,5 Mio. Euro. Den NAV zum 31. März 2017 gibt das Unternehmen mit 317,2 Mio. Euro an. Um Investoren noch häufiger über die operative Entwicklung der Konzernsegmente zu informieren, wird die Gesellschaft den NAV ab sofort quartalsweise veröffentlichen. Für das Gesamtjahr 2017 stellt der mutares-Vorstand ein Rekordjahr mit einer regen Transaktionsaktivität in den kommenden Monaten in Aussicht. Analysten sehen den fairen Wert der mutares-Aktie bei 20 Euro.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info