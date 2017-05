Mit Spannung schaut das Silicon Valley in dieser Woche auf Snap. Der Tech-Senkrechtstarter legt erstmals seit dem Börsengang Quartalszahlen vor. Welche Überlebenschance hat der Neuling gegen Facebook?

Seit kurzer Zeit lässt sich im Silicon Valley die späte Rache der Geisteswissenschaften beobachten. Bisher galten die schönen Künste gemeinhin als sicheres Ticket in die Armut. Heute sucht Google per Stellenanzeige nach Ethik-Spezialisten, die sich mit den juristischen und philosophischen Fragen befassen, die die neuen Technologien aus Mountain View aufwerfen. Das kategorische Durchdenken von Kant und Co. erlebt eine unerwartete Renaissance.

Kein Wunder also, dass sich der Ehrgeiz des jüngsten Neuzugangs auf der Tech-Bühne ebenfalls am geisteswissenschaftlichen Gedankengut orientiert. Ginge es nach Snapchat-Gründer Evan Spiegel, dann sollen künftig mehr Nutzer bei ihm verweilen als bisher. Ganz nach dem Motto aus Goethes "Faust" - mit besserem Ausgang hoffentlich.

Nun wird sich zeigen, ob der Plan aufgeht. Erstmals seit dem Börsengang vor knapp zwei Monaten präsentiert die Firma Snap Geschäftszahlen. Die Investoren werden genau hinsehen. Nicht so sehr auf Umsätze oder Gewinne. Die wird das Start-up aus Los Angeles auf absehbare Zeit nicht liefern. Das hatte Spiegel bereits vor dem Börsengang klar gemacht und sogar einen Verlust in Höhe von 515 Millionen Dollar für 2016 vermeldet.

Immerhin: Snaps Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast versiebenfacht. ...

