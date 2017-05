FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem steilen Anstieg in diesem Jahr steht die Commerzbank-Aktie am Scheideweg. Ein unerwarteter Gewinnanstieg im ersten Quartal schickte das Papier zwar am Dienstagmorgen um etwas mehr als ein weiteres Prozent nach oben. Jedoch gibt es zahlreiche Experten, die einen Rückschlag vorhersagen.

Auf den ersten Blick sähen die Zahlen besser aus als erwartet, sagte ein Börsianer. Statt von Analysten im Schnitt erwarteter 105 Millionen verdiente die Commerzbank unterm Strich 217 Millionen Euro. Auch die harte Kernkapitalquote übertreffe mit 12,5 Prozent die Erwartungen, fuhr er fort. Hier waren Analysten von einer geringeren Verbesserung auf 12,4 Prozent ausgegangen.

Allerdings bleibe die Commerzbank angesichts des herausfordernden Umfeldes vorsichtig, gab der Börsianer zu bedenken. Die niedrigen Zinsen machen dem Geldhaus weiterhin zu schaffen: Das operative Ergebnis im Privat- sowie im Firmenkundensegment sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

ANALYSTEN VERWEISEN AUF SONDEREFFEKTE

Sondereffekte in den Randaktivitäten des Bankhauses hätten das Ergebnis aufgehübscht, erklärte Analyst Kiri Vijayarajah von der britischen Investmentbank Barclays. Dagegen sei das Kerngeschäft auf den ersten Blick eher schwach verlaufen. Vijayarajah beließ die Aktie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6 Euro - das würde einen Kursrutsch von mehr als einem Drittel gegenüber dem Stand aus dem morgendlichen Handel von 9,541 Euro bedeuten.

Die Schweizer Großbank UBS bleibt ebenfalls bei ihrer Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 6,50 Euro. Die Bank habe die niedrigen Erwartungen zwar wegen der Sondereffekte übertreffen können, schrieb Analyst Alexander Kyrtsis. Die Kernfrage sei aber, wie nachhaltig die Ertragsentwicklung sei. Kyrtsis äußerte hier Zweifel.

Auch Analystin Anke Reingen vom Analysehaus RBC Capital hält es für zu früh, euphorisch zu werden. Unter anderem würden im laufenden Jahr noch die Kosten für den aktuellen Umbau verbucht. Sie stuft die Aktie weiterhin mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 7,50 Euro ein.

Derzeit empfehlen nur drei der 21 von dpa-AFX erfassten Analysten das Papier zum Kauf - von sieben kommt eine Verkaufsempfehlung und der Großteil hält sich mit einer dezidierten Empfehlung zurück. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei knapp 7,50 Euro - also deutlich unter dem aktuellen Kurs. Die Ziele reichen dabei von 5 Euro bis 10 Euro.

AKTIE IST SEHR GUT GELAUFEN

Die Commerzbank-Aktie gehört zusammen mit der Lufthansa und RWE zu den am besten gelaufenen Dax-Werten in diesem Jahr und kostet derzeit so viel wie seit Ende 2015 nicht mehr. Das Papier hat beinahe ein Drittel an Wert gewonnen. Verglichen mit dem absoluten Tief im August fällt der Zuwachs sogar noch deutlicher aus. Damals war die Aktie nur noch gut 5 Euro wert.

Auf lange Sicht gehört das Commerzbank-Papier jedoch zu den Verlierern an der Börse: In der Finanzkrise hatte die Commerzbank vom Staat gerettet werden müssen, der immer noch der größte Aktionär mit rund 15 Prozent ist. Davor kostete die Commerzbank-Aktie einen dreistelligen Euro-Betrag./das/ag/zb

ISIN DE000CBK1001

AXC0111 2017-05-09/09:58