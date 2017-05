IBU-tec advanced materials AG mit starkem Q1 2017 und positiver Prognose für das Gesamtjahr

- Umsatz in Q1 2017 steigt auf 4,9 Mio. Euro

- Batteriewerkstoffe für die E-Mobility als ein maßgeblicher Treiber des Wachstums

- Umsatzsteigerung im Gesamtjahr 2017 auf 18,5 Mio. Euro erwartet

- Prognose für EBIT in 2017 bei 3,7 Mio. Euro und für EBT bei 3,6 Mio. Euro vor IPO-Kosten

Weimar, 9. Mai 2017 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5), ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate, hat ein sehr erfreuliches 1. Quartal 2017 verzeichnet und gibt einen positiven Gesamtjahres-Ausblick. Der Umsatz konnte im ersten Quartal 2017 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 6,5 Prozent auf 4,9 Mio. Euro gesteigert werden. Vor allem der Bereich Batteriewerkstoffe für die E-Mobility trug zu dieser Steigerung bei. In diesem Segment konnte IBU-tec im 1. Quartal die Kundenbasis weiter ausbauen. Die EBT (Ergebnis vor Steuern)-Marge für die ersten drei Monate 2017 beläuft sich auf 20,5 Prozent vor einmaligen Kosten für den Börsengang (IPO).

Auf Basis des starken Jahresauftakts und der guten Auftragsperspektiven insbesondere im Bereich Green-Mobility - das heißt bei Batteriewerkstoffen und der Behandlung von Pulvern für Katalysatoren von Verbrennungsmotoren von Autos - erwartet IBU-tec für das Gesamtjahr 2017 eine Umsatzsteigerung auf 18,5 Mio. Euro von 17,7 Mio. Euro in 2016. Trotz des weiteren Personalausbaus und der planmäßig höheren Abschreibungen in Folge stringenter Investitionstätigkeit dürften sich sowohl die EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen)- als auch die EBT-Marge in 2017 vor IPO-Kosten aufgrund des positiven Jahresauftakts und des erfreulichen Auftragseingangs jeweils auf rd. 20 Prozent belaufen. Konkret erwartet IBU-tec für 2017 ein EBIT von 3,7 Mio. Euro und ein EBT von gut 3,6 Mio. Euro.

Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über den gelungenen Jahresauftakt 2017. Der Bereich Green-Mobility und hier insbesondere die Batteriewerkstoffe für E-Mobility haben unsere Wachstumserwartungen mehr als erfüllt. Mit den Mitteln aus dem IPO wollen wir unser künftiges Wachstum nun nachhaltig weiter vorantreiben."

Über IBU-tec

Die IBU-tec advanced materials AG ist ein hochspezialisierter, wachstumsstarker Entwicklungs- und Produktionsdienstleister der Industrie für thermische Verfahrenstechnik zur Behandlung anorganischer Pulver und Granulate. Diese erhalten dadurch veränderte und überlegene Materialeigenschaften. IBU-tec adressiert über seine breite, internationale Kundenbasis weltweite Megatrends, wie Green-Mobility (E-Mobility und Autokatalysatoren), Green-Economy (u. a. CO2- reduzierte Baustoffe, Seltene Erden, stationäre Energiespeicherung) und Medizintechnik (u. a. künstliche Gelenke und Zahnersatz). Grundlage des Markterfolgs von IBU-tec sind die eigene, flexibel einsetzbare Technologieplattform, einzigartige, patentgeschützte Verfahren sowie das umfassende Know-how der insgesamt rund 150 Mitarbeiter.

