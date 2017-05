Frau Parashoudi, von 420 Ausstellern, die auf einer Ausstellungsfläche von 26.200 m² ausstellten, stammten 266 Aussteller (63 Prozent) aus Deutschland und 154 Aussteller (37 Prozent) aus dem Ausland. Insgesamt kamen 15.104 Besucher zur SMT Hybrid Packaging 2016 - davon 72 Prozent aus Deutschland und 28 Prozent aus dem Ausland. Wie sehen die Prognosen für die diesjährige Messe aus?Anthula Parashoudi: Ich bin überzeugt, dass wir die Ausstellerzahlen von 2016 wieder erreichen werden. Derzeit haben sich bereits 415 Aussteller, davon 273 (66 Prozent) aus Deutschland und 142 (34 Prozent) aus dem Ausland zur SMT Hybrid Packaging 2017 angemeldet. Die durch die Aussteller gebuchte Fläche liegt über dem Vorjahreswert. Ebenfalls zufrieden bin ich mit dem aktuellen Stand der Besucherregistrierungen. Dieser liegt über dem Vergleichswert des Vorjahres. Auch sehe ich besucherseitige Synergieeffekte durch die Parallelität zur PCIM Europe, sodass ich davon ausgehe, mehr Besucher als 2016 zur SMT Hybrid Packaging 2017 begrüßen zu dürfen.Die Veranstaltung hat einen festen Stellenwert im Bereich der Systemintegration in der Mikroelektronik. Was ist Ihr Geheimrezept, damit dies so bleibt? Immerhin beklagten sich letztes Jahr viele Aussteller über die schwindende Größe.Parashoudi: Natürlich wünsche auch ich mir eine stabile und wachsende Veranstaltung. Die Marktlage in den letzten Jahren hat es den Unternehmen in der SMT-Branche nicht immer leicht gemacht. Ich denke, wir überzeugen Aussteller und Besucher durch die inhaltlich hohe Qualität der Veranstaltung und das umfangreiche und gute Rahmenprogramm. Ich nenne hier vor allem die weltweit einmalige Fertigungslinie "Future Packaging" sowie den Handlötwettbewerb ...

