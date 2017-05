Berlin (ots) - Elf Milliarden Euro soll der Schaden betragen, den die kasachische BTA-Bank durch fragwürdige Aktivitäten ihrer früheren Spitzenmanager erlitten habe. Diesen Verlust bezifferte die BTA-Bank im Lauf des Gerichtsverfahrens, das derzeit in der kasachischen Hauptstadt Astana läuft.



Der Prozess richtet sich gegen den früheren Banker Schaksylyk Scharimbetow, einst Stellvertreter des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Muchtar Abljasow. Scharimbetow räumte im Verfahren seine Schuld ein und arbeitet nun eng mit der kasachischen Justiz zusammen, indem er viele Einzelheiten über die Vorgehensweise bei den Veruntreuungsfällen von BTA-Geldern offenbarte.



In einem wesentlichen Punkt widerspricht Scharimbetow seinem früheren Vorgesetzten. Abljasow behauptet neuerdings, er sei politischer Dissident und werde politisch verfolgt, weil er im Exil eine Partei namens "Democratic Choice of Kazakhstan" etablieren wolle. Mit diesem Vorwand erreichte er jüngst eine Intervention von vier EU-Parlamentariern bei Interpol und dem Europäischen Auswärtigen Dienst der EU-Kommission. Auch der frühere kasachische Oligarch Viktor Khrapunov, der mit Abljasow durch diverse Kooperationen sowie die Ehe seines Sohnes Ilijas mit einer Tochter Abljasows verbunden ist, gab sich als politisch Verfolgter aus, offenbar um von den Vorwürfen der Geldwäsche, Veruntreuung, Korruption und des Betrugs abzulenken. Scharimbetow hingegen sagte nun aus, in der Angelegenheit sei Politik keineswegs im Spiel, Abljasow sei auch kein Oppositioneller. Es habe nur kriminelle Motive gegeben.



Scharimbetow - er war acht Jahre lang auf der Flucht quer durch Europa gewesen und Anfang des Jahres am Istanbuler Flughafen festgenommen worden - schilderte Details aus den Machenschaften der einstigen BTA-Topmanager. So seien mehr als 600 Offshore-Unternehmen gegründet worden, die dazu gedient hätten, Abljasows Verwandten sowie ihm selbst das Vermögen zuzuführen. Unter anderem sei 2003 in London eine Eastbridge Capital Limited gegründet worden, die allerdings am 31. Dezember 2013 wieder aufgelöst wurde.



Bisher war von Schäden in Höhe von umgerechnet mehreren Milliarden Euro die Rede, nun wurde der Gesamtschaden konkret mit zwölf Milliarden US-Dollar, etwas mehr als elf Milliarden Euro, beziffert. Das abgezweigte Vermögen soll Spar- und Pensionsguthaben von kasachischen Bürgern, Darlehen ausländischer Institute, Depositenkonten und staatlichen Subventionen aus Russland, Kasachstan und der Ukraine entstammen.



Der Prozess in Astana wird fortgesetzt. Die Zeugenaussagen Scharimbetows werden als neues Beweismaterial im Verfahren gegen Abljasow verwendet.



