- Das BMZ und betterplace lab veröffentlichen Ergebnisse aus Trendforschung auf der re:publica - Technologien wie 3D-Druck, Künstliche Intelligenz und Digitale Währungen werden die Entwicklungszusammenarbeit bis 2030 signifikant beeinflussen. - Szenarien zeigen auf, wie die im Weltzukunftsvertrag (Agenda 2030) vereinbarten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 erreicht werden könnten.



Drohnen, 3D-Drucker und Digitale Währungen verändern, wie wir leben und handeln und damit auch die internationale Entwicklungszusammenarbeit. Eine durch das BMZ geförderte Publikation des betterplace lab untersucht: Was kann Technologie schon heute? Und wie könnte sie bis zum Jahr 2030 dazu beitragen, dass es möglichst vielen Menschen besser geht? In vier großen Technologie-Bereichen gehen Trendforscher und Experten diesen Fragen aus entwicklungspolitischer Perspektive auf den Grund - ein paar Beispiele:



Fintech: Bitcoin und das zugrunde liegende Blockchain-Prinzip beflügeln die Fantasie von Entwicklern, Investoren und Unternehmern. Eines der größten Potentiale schlummert jedoch auf dem Katasteramt: Blockchain kann Grundbucheintragungen vereinfachen und Grundstücks- und Landrechte digital sichern.



3D-Druck und Maker Movement: "Mit einem wachsenden Maker-Space-Movement entwickeln wir so etwas wie die lokalen Fabriken der Zukunft", sagt Andrew Lamb, der mit seiner Organisation Field Ready wichtige Ersatzteile in Katastrophengebieten druckt.



Internet der Dinge: Sensoren, die Grundlage für das Internet der Dinge, werden 2030 unglaublich günstig sein. Diese günstigen Sensoren ermöglichen ganz neue Formen des Reportings in der Entwicklungszusammenarbeit. Impfstoffe, Hilfspakete oder Brunnen werden von Geberorganisationen mit Sensoren ausgestattet und wichtige Daten und damit Erkenntnisse liefern.



Big Data und KI: Big Data und künstliche Intelligenz sind die neuen Alleskönner. Daniel Kirsch, Mathematiker und Gründer von Data Science for Social Good, erzählt im Interview, wie KI Kindern in Tansania hilft, welche Schätze er auf Data Dives findet und was das alles mit Wirkungsmessung in der Entwicklungszusammenarbeit zu tun hat.



"Wir wollen, im Sinne der Digitalen Agenda des BMZ, die Entwicklungszusammenarbeit zukunftsfähig machen," sagt Katrin Bornemann, Referat "Bildung und Digitale Welt" des BMZ. "Diese Publikation soll den Diskurs unter den Akteuren der Entwicklungszusammenarbeit fördern und dazu beitragen, dass das Potential der Digitalisierung in der Konzeption und Durchführung von Projekten der Internationalen Zusammenarbeit besser ausgeschöpft wird". Trendforscherin Kathleen Ziemann vom betterplace lab ergänzt: "Trendforschung in der Entwicklungszusammenarbeit wird nur selten außerhalb universitärer Kontexte durchgeführt und veröffentlicht - wir freuen uns, dass das BMZ ein so starker und offener Partner ist und an einem breiten Diskurs interessiert ist. So können wir mit dem Trendradar 2030 gemeinsam viel bewegen".



Der Trendradar wird am 10. Mai 2017 um 15.00 Uhr auf der re:publica (Stage 2, Session Future? Future!) in Berlin vorgestellt. Print-Exemplare liegen auf der Veranstaltung aus.



Über die Digitale Agenda



Ein Leben in Freiheit, Würde und Sicherheit für alle Menschen, ohne Armut, Furcht und ökologische Zerstörung - die deutsche Entwicklungspolitik hat das Ziel, diesem Ideal ein Stück näher zu kommen. Die kürzlich verabschiedete digitale Agenda des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gibt dabei Orientierung für die Implementierung von digitalen Projekten in der deutschen Entwicklungspolitik. Sie konkretisiert zugleich die Digitale Agenda der Bundesregierung. Diese Zusammenfassung skizziert die fünf Ziele der digitalen Agenda. Die komplette Version der digitalen Agenda des BMZ finden Sie unter: http://www.bmz.de/ikt



Über das betterplace lab



Das betterplace lab ist überzeugt: Die Digitalisierung kann die Welt verbessern. Dafür forscht und experimentiert das betterplace lab an der Schnittstelle zwischen Innovation und Gemeinwohl. Als Forschungsabteilung von betterplace.org, Deutschlands größter Online-Spendenplattform, verbreiten sie Wissen, inspirieren durch Geschichten und kämpfen dafür, dass die Digitalisierung positiv genutzt wird. Weitere Infos unter www.betterplace-lab.org.



