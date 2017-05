K+S hat im abgelaufenen Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der Düngemittelhersteller kämpft vor allem in seinem wichtigsten Kali-Werk mit Problemen. Trotzdem sieht der Konzern positive Trends.

Einschränkungen bei der Produktion und niedrigere Preise haben K+S den Jahresstart versalzen. Der operative Gewinn (Ebit I) brach im ersten Quartal um 37 Prozent auf 137 Millionen Euro ein, wie der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit einem etwas geringeren Rückgang gerechnet.

K+S kämpft in seinem wichtigsten Kali-Werk Werra mit Produktionseinschränkungen, da dem Unternehmen nicht genug Entsorgungsmöglichkeiten für Abwässer zur Verfügung stehen. Am hessischen Standort Hattorf musste deshalb die Produktion für 25 Tage unterbrochen werden. Belastend wirkten sich auch Preisrückgänge bei kalihaltigen Pflanzennährstoffen und im nordamerikanischen Auftausalzgeschäft aus sowie eine Einmalzahlung an die Mitarbeiter nach der Gehaltsrunde ...

