Die SPD will kommendem Montag über einen Entwurf für ihr Regierungsprogramm beraten. Thorsten Schäfer Gümbel wies indes Kritik zurück, Martin Schulz habe bisher kein konkretes politisches Vorhaben geäußert.

Die SPD-Führung mit ihrem Parteichef Martin Schulz an der Spitze will Anfang kommender Woche mehr Klarheit über ihre konkreten Ziele im Falle einer Regierungsübernahme schaffen. Vize-Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel kündigte am Dienstag im ZDF an: "Wir werden am Montag im Parteivorstand, so ist es seit Monaten geplant, einen Entwurf für das Regierungsprogramm beraten und beschließen". Den Vorwurf, Kanzlerkandidat ...

