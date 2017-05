Airbus hat in diesem Jahr bislang deutlich weniger Aufträge für Passagierflugzeuge erhalten als US-Rivale Boeing. Airbus teilte mit, bis April sei die Zahl der Order auf 51 geklettert. Boeing hatte in dieser Woche die Zahl der Bestellungen in den ersten vier Monaten mit 241 angegeben. ...

