Toronto (Ontario), 8. Mai 2017, CNW. First Global Data (First Global oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Partnerschaft mit The Money Cloud (TMC) eingegangen ist und nunmehr globale Devisenvergleichs- und -beschaffungsdienstleistungen anbietet.

TMC erachtet sich selbst als Trivago der Devisen und bietet zurzeit Devisenvergleiche zwischen Unternehmen. TMC wird die mobile Geldbörse des Unternehmens integrieren, um in 140 Ländern Devisendienstleistungen anzubieten. TMC wird auch die mobile Geldbörse und Zahlungsdienstleistungen des Unternehmens an seine Kunden in ganz Europa promoten.

Devisen sind gemessen am Umsatz der größte Markt der Welt. Laut der Bank for International Settlements belaufen sich die lieferbaren Devisen in der Region auf 177 Billionen Dollar pro Jahr (2015).

Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit First Global Data, einem der renommiertesten und innovativsten Unternehmen für mobile und grenzüberschreitende Zahlungen, bekannt zu geben. Angesichts unseres umfassenden Netzwerks sind wir äußerst zuversichtlich, dass wir First Global Data dabei helfen können, ein beträchtliches Profil in ganz Europa zu erstellen, und wir freuen uns auch, dass FGD unsere Vergleichs-Engine verwenden wird, um seinen Status als bester Anbieter von internationalen Zahlungsdienstleistungen zu festigen, sagte Emmanuel Addy, CEO von Money Cloud.

Andre Itwaru, Chairman und CEO von First Global, sagte: Globale Devisen sind ein Schlüsselfaktor für die Umsetzung unserer Vision, eine der ersten tragbaren, interoperablen mobilen Geldbörsen der Welt zu werden. Devisen sind ein fester Bestandteil grenzüberschreitender Überweisungen und Zahlungen. Durch die Integration der Dienstleistungen von The Money Cloud werden unsere Kunden in der Lage sein, Devisen zu den günstigsten Preisen zu beschaffen und zu erwerben. Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es Renmark Financial Communications Inc. mit der Durchführung seiner Investor-Relations-Aktivitäten beauftragt hat. Für die bereitgestellten Dienstleistungen wird First Global Data Limited ab 1. Mai 2017 über einen Zeitraum von sechs Monaten (bis 30. Oktober 2017) eine monatliche Gebühr in Höhe von bis zu 8.000 Kanadischen Dollar entrichten, danach folgt eine monatliche Laufzeit. Renmark Financial Communications besitzt keine Beteiligungen an First Global Data Limited oder dessen Wertpapiere, weder direkt noch indirekt, und hat auch keine Rechte oder Absichten, eine solche Beteiligung zu erwerben.

Herr Itwaru sagte außerdem: Renmark wird das Unternehmen dabei unterstützen, effizienter mit unseren Investoren und Aktionären zu interagieren. Renmark wird auch das Profil von First Global in der Finanz-Community stärken und die Sichtbarkeit unseres Unternehmens sowie der beträchtlichen Fortschritte verbessern, die wir weltweit verzeichnen. Wir haben uns für Renmark entschieden, da dessen Standards und Methoden am besten zur Botschaft passen, die wir Investoren vermitteln möchten.

Über The Money Cloud: (www.themoneycloud.com)

Wir sind ein internationales Geldtransfer-Vergleichsunternehmen, das bestrebt ist, Ihnen klare und ehrliche Informationen bereitzustellen, sodass Sie die beste Möglichkeit wählen können, um Geld nach Übersee zu senden. Vertrauen und Wert stehen im Mittelpunkt von The Money Cloud. Wir möchten Ihnen das Vertrauen geben, kosteneffizientere Möglichkeiten auszuprobieren, um Geld ins Ausland zu überweisen anstatt hohe Bankgebühren zu akzeptieren. Auf dem internationalen Geldmarkt herrscht eine Aufbruchsstimmung und wir nehmen diese Herausforderung an. In den vergangenen Jahrzehnten machten es versteckte Gebühren, komplizierte Geschäftsbedingungen und ein erheblicher Mangel an klaren, edukativen Ressourcen für die Menschen schwierig, die günstigste Möglichkeit zu ermitteln, um Geld zu senden. Wir haben The Money Cloud ins Leben gerufen, um Ihnen zu zeigen, wie dies bewerkstelligt werden kann, und stellen Ihnen dabei die Fakten bereit, die Sie benötigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Wir zeigen Ihnen die wahren Wechselkurse in Echtzeit - nicht jene, die von Banken angegeben und oftmals beworben werden. Wir liefern dynamische Suchergebnisse für nicht weniger als 144 Währungen. Wir veröffentlichen direkte Leitfäden und informieren Sie über alle aktuellen Entwicklungen im Bereich des Geldtransfers, wodurch Sie zu einem Experten werden.

Über Renmark: (renmarkfinancial.com)

Renmark Financial Communications ist ein Full-Service-Investor-Relations-Unternehmen, das für kleine, mittlere und große Unternehmen, die an allen größeren nordamerikanischen Börsen notieren, tätig ist.

Über First Global: (www.firstglobaldata.com)

First Global ist ein international tätiges Finanzdienstleistungstechnologieunternehmen (FINTECH). Die zwei wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens sind mobile Zahlungen und grenzüberschreitende Zahlungen. First Globals geschützte Spitzentechnologie ermöglicht die Konvergenz von Inlands- und Auslandszahlungen, Einkäufen und Zahlungen in den P2P-, B2C- und B2B-Bereichen. First Global bietet seinen strategischen Partnern und Kunden in aller Welt mit dieser hochmodernen Technologieplattform für Finanzdienstleistungen ein Plus an Möglichkeiten.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert. Sie dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Obwohl First Global der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angesichts der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen gelten, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da First Global nicht gewährleisten kann, dass diese sich als richtig erweisen werden.Informationen zu verlassen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Entwicklungen können sich erheblich von jenen in diesen Aussagen unterscheiden. Die Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. First Global ist nicht verpflichtet, sich zu den Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf First Global, seine Wertpapiere oder gegebenenfalls Finanz- oder Betriebsergebnisse zu äußern. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt First Global jede Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung von zukunftsgerichteten Informationen - sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse bzw. anderer Faktoren - ab.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

